Chyby, že bych se pos...! Jak u blbých na dvorečku, zuřil Kuchta po prohře v Ostravě

„Sám jsem z toho vyřízený, nechápu to,“ přidal Kuchta do mikrofonu televize Oneplay sport. Těžko říct, jak se v tu chvíli tvářil reportér, jenž ho zpovídal.

Osmadvacetiletý útočník si očividně potřeboval ulevit.

Do zápasu v Ostravě vedl sparťany Luboš Loučka, jenž narychlo zastoupil odvolaného Larse Friise. A první gól pod ním dostali Pražané už po minutě od Šína. Vzápětí přidal druhý Lischka a po půlhodině zvýšil už na 3:0 Kohút.

V podstatě každá akce Baníku v první půli zaváněla brankou.

„Celou sezonu nás sráží takové góly a pak je těžké se něčeho chytnout. Abychom něco předvedli vepředu, potřebujeme se chytnout vzadu. Ale podívejte se, jaké góly dostáváme a kolik jich dostáváme. To si můžete na videu ukazovat furt, ale je to jako u blbých na dvorečku,“ pokračoval rozzlobený Kuchta.

Z jeho výrazu jste mohli vyčíst frustraci, vztek a možná i bezmocné pobavení nad nastalou situací. Právě on byl nejspíš jedním z hráčů, kteří si o poločase v kabině vzali slovo. Sparta musela něco změnit, pokud nechtěla odjet s výpraskem.

A to se jí povedlo. Do druhého poločasu nastoupila mnohem lépe, aktivněji a vytvořila si několik dobrých příležitostí. Z jedné z nich právě Kuchta snížil, když zblízka hlavou doklepl balon do odkryté brány.

Sparťanský stoper Emmanuel Uchenna se snaží zastavit ostravského Michala Kohúta.

„Ten nástup do druhé půle byl diametrálně odlišný. Nevím, jestli to bylo tím, že si Baník myslel, že jsme v p.deli. Jsme, ale trošku jsme se zmátořili, aby to nebyla ještě větší ostuda,“ prohodil Kuchta s ironickým úšklebkem.

Další gól přidal po pěkné Vydrově přihrávce Sadílek, ale na vyrovnání to nakonec nestačilo. „Chtěli jsme s tím něco udělat, ale samozřejmě se to nevyvedlo a odvážíme si nula bodů,“ krčil rameny Kuchta.

A po čtvrté ligové porážce v řadě, což se mimochodem Spartě stalo vůbec poprvé v historii samostatné české ligy, Pražanům hrozí, že v příští sezoně nebudou hrát evropské poháry.

Ve středu padli ve finále poháru s Olomoucí (1:3) a přišli o jistotu minimálně skupiny Konferenční ligy. V neděli je v tabulce přeskočil do té doby pátý Jablonec, jenž senzačně otočil utkání se Slavií (3:2).

Z velmi nepravděpodobného scénáře se rázem stala realita.

Do posledního nadstavbového kola tak Sparta půjde s vědomím, že situaci nemá ve svých rukou. Musí zvítězit a doufat, že Jablonec ztratí v Plzni. Případně získat alespoň bod a věřit, že Severočeši prohrají. Pak by oba týmy měly stejně bodů a ve prospěch Sparty by hrálo umístění po základní části.

„Jsme na dně a můžeme si pomoct jenom sami. Každý si musí hrábnout do svědomí, aby to příští sezonu bylo lepší,“ uzavřel Kuchta.