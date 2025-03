Jsem zpátky! Ewerton už zase pálí za Baník. Těšil jsem se jako malý kluk, smál se

20:00

To byl návrat! To bylo střídání! Víc než měsíc Ewerton absentoval, když ale poprvé po zranění kotníku nastoupil do zápasu, potřeboval pouhých 82 vteřin na gól. Ten ze 67. minuty do sítě Pardubic (5:2) se navíc ukázal jako vítězný. „Je to ale hráč, který zápasy rozhodoval, už když nastupoval od začátku. Umí to,“ usmíval se kouč ostravského Baníku Pavel Hapal.