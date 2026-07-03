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Chance Liga 2025/2026

Artis míří do první ligy, nový los nebude. LFA vysvětlila, proč nevyhověla Dukle

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  14:55aktualizováno  15:06
Fotbalisté Artisu Brno slaví trefu v úvodním zápase baráže proti Slovácku.

Fotbalisté Artisu Brno slaví trefu v úvodním zápase baráže proti Slovácku. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Fotbalisté Artisu Brno před začátkem baráže se Slováckem.
Momentka z barážového utkání Slovácko - Artis Brno
Momentka z barážového utkání Slovácko - Artis Brno
Patrik Blahút ze Slovácka (vlevo) a Dominik Plechatý z Artisu Brno
20 fotografií
Baráž se Slováckem nezvládli, přesto si první ligu zahrají. Fotbalisté brněnského Artisu zaplní volné místo po Karviné, kterou vedení soutěže vyloučilo. „Velká prestiž a výzva, zároveň ale ohromná zodpovědnost to všechno se ctí zvládnout,“ hlásí generální ředitel Petr Kuba.

Jako první bylo osloveno Táborsko, které ale odmítlo, a tak přišel na řadu Artis, třetí tým uplynulého ročníku druhé nejvyšší soutěže.

„Museli jsme si dát alespoň jeden den na rozmyšlenou, protože to byl opravdu překotný týden, kdy jsme upřímně už nevěřili, že by Táborsko nabídky nevyužilo,“ přidal Kuba.

„Pro ligový fotbal bylo zásadní, aby i za těchto mimořádných okolností zůstala zachována stabilita a integrita profesionálních soutěží. Jsme proto rádi, že se otázku doplnění Chance Ligy podařilo uzavřít rychle a s dostatečným předstihem před startem sezony,“ uvedl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

„Pro kluby, partnery, fanoušky i celé prostředí profesionálního fotbalu je důležité, že přípravy na nový ročník mohou pokračovat s potřebnou jistotou ohledně konečného složení obou soutěží,“ doplnil.

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Pokud by ani Artis nepřijal, dostalo by se na Duklu, která skončila poslední a nastalou situace kritizovala. „Výklad LFA je podle stanoviska našich právníků chybný. Jsme přesvědčeni, že podle stávajících pravidel máme v první lize setrvat my,“ tvrdí majitel Matěj Turek a po oznámení, že do první ligy míří Artis, řekl ČTK, že se obrátí na soud.

Kdyby Karviná nepodala odvolání, které následně stáhla, Dukla by se zachránila, jelikož v tu dobu ještě nebyl oficiálně ukončený uplynulý ročník.

„Pro posouzení celé situace je klíčové, že soutěžní ročník 2025/26 byl ukončen ke dni 22. června 2026, kdy se stala na základě konečné tabulky sestupujícím klubem Dukla Praha. K vyloučení MFK Karviná došlo až následně, a proto na ni nelze zpětně nahlížet jako na sestupující klub z již uzavřené sezony,“ reagoval Bárta.

V první lize tak začne Artis. Úvodní zápas ho bude čekat doma proti Mladé Boleslavi.

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Artis prošel před uplynulou sezonou výraznou změnou identity, kdy se mimo jiné měnil název klubu z původního SK Líšeň.

„Při zvažování všech okolností jsme se přiklonili k tomu stěžejnímu, co jsme vlastně deklarovali při samotném vstupu do Líšně s novým majitelem a následně při vzniku nové organizace SK Artis. Vždy jsme akcentovali, že chceme sportovní veřejnosti v Brně a na jižní Moravě do budoucna dopřát kvalitní prvoligový fotbal,“ prohlásil Kuba.

Do nového ročníku nevstoupil Artis špatně, postupně však začal ztrácet a nakonec skončil o bod třetí za Táborskem. V baráži dostal Slovácko, což byl ten lehčí soupeř, ale prohrál s ním 1:4 a 0:3.

Z prvoligových týmů narazil v soutěžním utkání ještě na Liberec, který v domácím poháru vyřadil na penalty, a ve stejné soutěži pak začátkem prosince těsně prohrál 1:2 se Spartou – to však byl už zhruba měsíc bez soutěžního utkání kvůli pauze ve druhé lize.

„Mezitím se do nejvyšší soutěže zcela zaslouženě probojovala Zbrojovka. I my jsme hodlali postoupit sportovní formou, ale pokud se nyní otevřela tato administrativní cesta, rozhodli jsme se jí nahoru projít a výzvu přijmout,“ navázal Kuba.

Fotbalisté Artisu Brno před začátkem baráže se Slováckem.

Své domácí zápasy hraje Artis v ShipEx Aréně neboli na stadionu Srbská, který sdílí právě se Zbrojovkou Brno, což by mohl být z hlediska organizace problém.

Los to totiž pochopitelně nezohlednil, a tak hned třikrát dochází k termínové kolizi. Poprvé hned v prvním kole, kdy do Brna kromě zmíněné Mladé Boleslavi přijede také Sparta. Ve stejný víkend pak oba brněnské týmy hrají doma ještě ve 3. a 16. kole.

„Vzhledem k tomu, že Chance Liga pro sezonu 2026/27 již byla rozlosována, nebude se konat nový los soutěže. SK Artis Brno převezme v termínové listině pozici MFK Karviná, zatímco Karviná bude v rámci Chance Národní Ligy pokračovat podle dosavadního programu Artisu,“ vysvětlila LFA.

Mezi danými zápasy Artisu a Zbrojovky tak bude muset být mezera, nejspíš od pátku do neděle.

Brno bude mít dva týmy v nejvyšší soutěži po devadesáti letech, v sezoně 1936/37 v ní figurovaly Židenice a Moravská Slavia.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
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Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
USA
Belgie
Brazílie
Norsko
Mexiko
Anglie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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