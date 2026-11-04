Brněnský nováček bude v utkání zároveň usilovat o premiérové domácí vítězství v ligové sezoně.
Artis, čtrnáctý tým tabulky, dosud ze šesti zápasů doma získal jen dva body za remízy a naposledy hrál v Brně v sobotu s posledním Zlínem 2:2.
Bohemians v neděli remizovali 0:0 se Spartou a s pěti nerozhodnými výsledky vedou ligovou statistiku. Venku zvítězili v jediném z šesti utkání a získali tam pouze pět z celkových 17 bodů.
V původním termínu 17. října se nehrálo kvůli hromadnému onemocnění v domácím kádru.
6. E. Ndiaye
R. Kašík - N. Glossoa, D. Plechatý, K. Pojezný, S. Komljenovic - A. Labík, S. Boháč, A. Alégué, D. Sarapata, Papalelé - E. Ndiaye
T. Frühwald - M. Havel, D. Lischka, M. Kadlec - M. Banda, A. Čermák, S. Obinaja, D. Javorček - R. Květ, J. Matoušek, L. Almási
Q. Adediran, I. Fomba, V. Perišič, M. Pospíšil, Š. Harazim, J. Borek, T. Stoppen, A. Petrák, A. Carlén, Y. Sanyang, M. Jeřábek