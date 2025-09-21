„V posledních týdnech hodně makal, aby mohl hrát a proti Plzni zase ukázal, jak skvělou mentalitu má. Že dokáže odehrát 97 minut v takové intenzitě s minimální herní praxí po zranění, je obdivuhodné,“ smekl Priske.
Při absenci Lukáše Haraslína navíc Panák vedl tým s kapitánskou páskou.
„Je to rozhodnutí trenéra,“ vysvětlil, proč ji dostal ze širší skupiny zástupců právě on. „Kdyby ji dal Sörensenovi, pro mě ani pro něj by to nebyl problém a nic by se pro nás neměnilo. Každý z nás hráčů je trochu jiný, někdo mluví víc, někdo se spíš soustředí na sebe. Nemám problém si pásku vzít, ale nevadí mi ani, když ji má někdo jiný.“
Kapitánem, alespoň tím „hlavním“, po Krejčího odchodu vydržel pouhý rok. „Bylo to týmové rozhodnutí a zčásti i moje. Domluvili jsme se všichni, co bude pro tým i pro mě nejlepší, já to konzultoval i s Brianem a myslím, že to byla nejlepší varianta,“ hodnotil zpětně.
Přesto pro něj start sezony musel být náročný.
Kromě toho, že přišel o pásku, se před sparťanskou cestou do Kazachstánu na první zápas v rámci předkol Konferenční ligy s Aktobe zranil a znovu naskočil až 31. srpna proti Zlínu (3:1) – vynechal 11 utkání, prakticky celé léto.
V zápase s Plzní ale přesto obstál. Snad jen u Vydrova gólu mu lze vyčíst, že plzeňského útočníka lépe nedostoupil, případně že si ho se spoluhráči lépe nepřebrali.
„Gól jsem ještě neviděl ze záznamu, ale ztratili jsme balon, byli roztažení a pak jsme měli být stopeři blíž u sebe. Mohl jsem si možná couvnout trochu rychleji, ale byla to rychlá situace. Možná jsme spolu nemluvili tolik, jak bychom měli. Ale defenzivně jsme myslím jinak odehráli dobrý zápas,“ pronesl Panák.
Kromě čistě obranných činností pak už tradičně vypomáhal s rozehrávkou. Třeba když v závěru první půle vyslal vynikajícím dlouhým balonem do šance Rrahmaniho, jehož ale vychytal Jedlička.
„Je pro nás důležitý. Ví, jak chci hrát směrem dopředu, ale obzvlášť v defenzivě. Nastoupil spolu s Uchennou a Asgim, protože jsme chtěli poctivě udržovat formaci. Pany je navíc chytrý a ví, kdy chodit se silovými útočníky do soubojů,“ chválil ho Priske.
„S Plzní je to vždycky těžký zápas. Čekali jsme, že zvolí jiné rozestavení jenom se dvěma útočníky, takže to pro nás vzadu bylo těžké, protože mají skvělé a soubojové hráče,“ okomentoval Panák fakt, že Plzeň nastoupila vepředu se třemi útočníky – Vydru doplnili Adu a Durosinmi. „První poločas byl ještě takový pomalejší, ale v tom druhém jsme se rozjeli a zaslouženě vyhráli,“ prohlásil Panák.
O vítězství nakonec rozhodl Birmančevič z penalty, kterou sudí Radina nařídil za Vydrův faul na Preciada. Plzeňského útočníka navíc po konzultaci s kolegy u videa vyloučil.
Sparta tak odčinila zaváhání z Hradce Králové, kde prohrála zejména kvůli nevydařenému úvodu 1:2. Panák porážce přihlížel z lavičky.
„Oproti první půli v Hradci jsme hráli týmověji do defenzivy, všichni byli rychle pod balonem a Plzeň se do nás těžko dostávala. A pak to bylo jen o proměňování šancí. Měli jsme jich spoustu a možná jsme mohli nějakou proměnit i dřív,“ uznal Panák.
Zápasem s Plzní odstartovala pro Spartu série náročný ligových duelů – příště pojede do Ostravy a pak ji doma čeká derby. Do toho vstoupí utkáním se Shamrockem do hlavní fáze Konferenční ligy a bude muset splnit povinnost i v domácím poháru proti čtvrtiligovým Karlovým Varům.
Do kolika z nich zasáhne Panák?