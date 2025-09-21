Chance Liga 2025/2026

Panák opět s páskou. Rozhodnutí trenéra, ale nemám problém si ji vzít, říká

Autor:
  8:40
Kvůli zranění odehrál do soboty v této sezoně pouze dva soutěžní zápasy. Přesto mu kouč fotbalové Sparty Brian Priske věřil a nasadil ho do náročného utkání s Plzní. „Moc jsem toho neodehrál a na mé fyzičce je to znát, ale zdravotně se jinak cítím dobře a nic mě nebolí,“ usmíval Filip Panák po výhře 2:1.
Sparťanský kapitán Filip Panák svádí vzdušný souboj s plzeňským zadákem...

Sparťanský kapitán Filip Panák svádí vzdušný souboj s plzeňským zadákem Samsonem Dwehem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...
Sparťanští fanoušci za chrlícího ohňostroje oslavují vítězství ve šlágru...
Sparťanský trenér Brian Priske bujaře slaví vítězství ve šlágru fotbalové ligy...
Sparťanský brankář Peter Vindahl slaví vítězství ve šlágru fotbalové ligy proti...
23 fotografií

„V posledních týdnech hodně makal, aby mohl hrát a proti Plzni zase ukázal, jak skvělou mentalitu má. Že dokáže odehrát 97 minut v takové intenzitě s minimální herní praxí po zranění, je obdivuhodné,“ smekl Priske.

Při absenci Lukáše Haraslína navíc Panák vedl tým s kapitánskou páskou.

„Je to rozhodnutí trenéra,“ vysvětlil, proč ji dostal ze širší skupiny zástupců právě on. „Kdyby ji dal Sörensenovi, pro mě ani pro něj by to nebyl problém a nic by se pro nás neměnilo. Každý z nás hráčů je trochu jiný, někdo mluví víc, někdo se spíš soustředí na sebe. Nemám problém si pásku vzít, ale nevadí mi ani, když ji má někdo jiný.“

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Kapitánem, alespoň tím „hlavním“, po Krejčího odchodu vydržel pouhý rok. „Bylo to týmové rozhodnutí a zčásti i moje. Domluvili jsme se všichni, co bude pro tým i pro mě nejlepší, já to konzultoval i s Brianem a myslím, že to byla nejlepší varianta,“ hodnotil zpětně.

Přesto pro něj start sezony musel být náročný.

Kromě toho, že přišel o pásku, se před sparťanskou cestou do Kazachstánu na první zápas v rámci předkol Konferenční ligy s Aktobe zranil a znovu naskočil až 31. srpna proti Zlínu (3:1) – vynechal 11 utkání, prakticky celé léto.

V zápase s Plzní ale přesto obstál. Snad jen u Vydrova gólu mu lze vyčíst, že plzeňského útočníka lépe nedostoupil, případně že si ho se spoluhráči lépe nepřebrali.

Přesná hlavička útočníka Matěje Vydry a Plzeň se na Spartě ujímá vedení 1:0.

„Gól jsem ještě neviděl ze záznamu, ale ztratili jsme balon, byli roztažení a pak jsme měli být stopeři blíž u sebe. Mohl jsem si možná couvnout trochu rychleji, ale byla to rychlá situace. Možná jsme spolu nemluvili tolik, jak bychom měli. Ale defenzivně jsme myslím jinak odehráli dobrý zápas,“ pronesl Panák.

Kromě čistě obranných činností pak už tradičně vypomáhal s rozehrávkou. Třeba když v závěru první půle vyslal vynikajícím dlouhým balonem do šance Rrahmaniho, jehož ale vychytal Jedlička.

„Je pro nás důležitý. Ví, jak chci hrát směrem dopředu, ale obzvlášť v defenzivě. Nastoupil spolu s Uchennou a Asgim, protože jsme chtěli poctivě udržovat formaci. Pany je navíc chytrý a ví, kdy chodit se silovými útočníky do soubojů,“ chválil ho Priske.

Priske i o návštěvě sudích: Šel jsem popřát štěstí a omluvit se. Komisi to rád vysvětlím

„S Plzní je to vždycky těžký zápas. Čekali jsme, že zvolí jiné rozestavení jenom se dvěma útočníky, takže to pro nás vzadu bylo těžké, protože mají skvělé a soubojové hráče,“ okomentoval Panák fakt, že Plzeň nastoupila vepředu se třemi útočníky – Vydru doplnili Adu a Durosinmi. „První poločas byl ještě takový pomalejší, ale v tom druhém jsme se rozjeli a zaslouženě vyhráli,“ prohlásil Panák.

O vítězství nakonec rozhodl Birmančevič z penalty, kterou sudí Radina nařídil za Vydrův faul na Preciada. Plzeňského útočníka navíc po konzultaci s kolegy u videa vyloučil.

Sparta tak odčinila zaváhání z Hradce Králové, kde prohrála zejména kvůli nevydařenému úvodu 1:2. Panák porážce přihlížel z lavičky.

Červená pro Vydru? Jasná, řekl expert. Plzeňský kouč Koubek nesouhlasil

„Oproti první půli v Hradci jsme hráli týmověji do defenzivy, všichni byli rychle pod balonem a Plzeň se do nás těžko dostávala. A pak to bylo jen o proměňování šancí. Měli jsme jich spoustu a možná jsme mohli nějakou proměnit i dřív,“ uznal Panák.

Zápasem s Plzní odstartovala pro Spartu série náročný ligových duelů – příště pojede do Ostravy a pak ji doma čeká derby. Do toho vstoupí utkáním se Shamrockem do hlavní fáze Konferenční ligy a bude muset splnit povinnost i v domácím poháru proti čtvrtiligovým Karlovým Varům.

Do kolika z nich zasáhne Panák?

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

9. kolo

10. kolo

Kompletní los

8. kolo

2. kolo

9. kolo

Kompletní los

SK Slavia Praha - FK Dukla Praha

26. 9. • 19:00 • FORTUNA ARENA, Praha 10-Vršovice

Koupit
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 9 7 1 1 19:10 22
2. FK JablonecJablonec 9 6 3 0 14:6 21
3. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 4 3 2 17:9 15
5. FC ZlínZlín 9 4 2 3 12:11 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. MFK KarvináKarviná 9 4 0 5 14:13 12
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 3 3 12:13 12
9. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 3 1 3 5:8 10
11. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. 1. FC SlováckoSlovácko 9 1 3 5 5:11 6
14. FC Baník OstravaOstrava 7 1 2 4 5:8 5
15. FK TepliceTeplice 9 1 2 6 9:17 5
16. FK PardubicePardubice 8 0 3 5 9:19 3
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Během srpna ve třech zápasech za sebou dostali tři hradečtí fotbalisté červené karty. V následujících třech se vyloučení vyvarovali, jenže v neděli proti Spartě se neudržel sportovní ředitel Jiří...

Panák opět s páskou. Rozhodnutí trenéra, ale nemám problém si ji vzít, říká

Kvůli zranění odehrál do soboty v této sezoně pouze dva soutěžní zápasy. Přesto mu kouč fotbalové Sparty Brian Priske věřil a nasadil ho do náročného utkání s Plzní. „Moc jsem toho neodehrál a na mé...

21. září 2025  8:40

Krejčímu první trefa zhořkla. Liverpool je i po derby suverénní, šlágr pro Manchester

Fotbalisté Wolverhamptonu nastoupili k pátému kolu Premier League v sestavě i s Ladislavem Krejčím. Český obránce se poprvé v soutěži trefil a poslal svůj tým do vedení, nakonec ale musel kousat...

20. září 2025  13:20,  aktualizováno  23:10

Priske i o návštěvě sudích: Šel jsem popřát štěstí a omluvit se. Komisi to rád vysvětlím

Než se na něj navalily otázky, vzal si slovo sám. Nemluvil o vítězné otočce proti Plzni (2:1), ale o kauze, která se kolem něj rozpoutala během minulého týdne. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty,...

20. září 2025  22:07

Červená pro Vydru? Jasná, řekl expert. Plzeňský kouč Koubek nesouhlasil

Sparťanští fanoušci pískali, protože v tu chvíli jim připadalo, že sudí Marek Radina odchází přehodnotit nařízenou penaltu. Ale jakmile původně udělenou žlutou kartu pro faulujícího Matěje Vydru...

20. září 2025  21:52

Beran jako na tenise. Střelecké trápení Olomouce už řeší i krajní obránci

Fotbalisté Olomouce udrželi v devátém kole Chance ligy domácí neporazitelnost. Jenže proti Teplicím platil účastník evropských pohárů za jasného favorita, místo toho mohl děkovat brankáři Janu...

20. září 2025  20:46

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

20. září 2025  19:39,  aktualizováno  20:36

Karviná - Jablonec 1:2, vítězové byli chvíli novým lídrem ligy, gólem přispěl i Růsek

Jablonečtí fotbalisté byli tři hodiny novým lídrem ligy. V devátém dějství vyhráli v Karviné 2:1 a přeskočili druhou Spartu i vedoucí Slavii. Sparta se však ještě v sobotu večer před Jablonec...

20. září 2025  14:37,  aktualizováno  20:24

Zbrojovka jde do čela druhé ligy. Artis opět nedal gól, remizoval s Táborskem

Zbrojovka využila zaváhání Táborska a poskočila před něj o skóre do čela neúplné tabulky, navíc má zápas k dobru. Duel rozhodl dvěma góly Oliver Velich. Táborsko doma ve šlágru remizovalo bez branek...

20. září 2025  18:53,  aktualizováno  19:56

Remíza mrzí. Týmy jako Slovácko musíme porážet, říká pardubický Smékal

V sobotním utkání se Slováckem nakonec pardubickým fotbalistům pomohl alespoň k remíze 1:1, když v akci střídajících hráčů v 56. minutě připravil trefu pro dalšího forvarda Tanka. Ale velkou radost z...

20. září 2025  19:34

Na skok do čela díky dlouhému autu. Styl mě naučili v Dánsku, říká jablonecký Novák

Dlouhé auty mohou být velká zbraň, což dobře předvedli jablonečtí fotbalisté v Karviné. Filip Novák hodil míčem takřka čtyřicet metrů ke vzdálenější levé tyči, kde vyskočil Antonín Růsek a hlavou v...

20. září 2025,  aktualizováno  19:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Coufal se poprvé trefil v bundeslize, Hoffenheim ale zničil hattrickem Kane

Fotbalisté Bayernu Mnichov ve 4. kole německé ligy zvítězili na hřišti Hoffenheimu 4:1 a díky hattricku Harryho Kanea zůstávají stoprocentní v čele tabulky. Za domácí celek snížil v 82. minutě z...

20. září 2025  18:23,  aktualizováno  18:35

Sigma Olomouc - Teplice 0:0, dvě tyče a další šance, Hanáci ale v útoku stále trpí

0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1. Výsledky fotbalistů Olomouce v posledních pěti kolech zrovna neukazují na atraktivní zápasy pro fanoušky. A nejinak tomu bylo také v sobotu proti Teplicím. V utkání na Hané...

20. září 2025  14:40,  aktualizováno  18:20

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.