ONLINE: Slavia - Plzeň, vrací se Holeš, Provod na lavici, hosté se šesti změnami

Slavia, která obhajuje mistrovský titul, zatím šestkrát zvítězila a dvakrát remizovala. Naposledy porazila Teplice 2:0 a v týdnu pak vyřadila v poháru třetiligový Varnsdorf.
Proti Plzni zvolil trenér Jindřich Trpišovský následující sestavu: Markovič – Holeš, Vlček, Chaloupek – Isife, Nowak, Sadílek, Jurásek – Ayaosi, Chorý, Šturm. Po zranění se vrací kapitán Holeš, Provod po drobných potížích s kotníkem už je na lavici, kvůli zranění úplně chybí Zima.
Plzeňský trenér Radoslav Kováč proti čtvrteční porážce v Evropské lize se St. Gilloise udělal šest změn. Nově jsou v sestavě Červ, Doski, Kabongo, Gabriel, Dweh a Prebsl. Na lavici zůstali Vavro, Spáčil, Souaré, Pirgič a Adu, ani mezi náhradníky není Višinský.
Plzeň se zatím v této sezoně trápí a nepomohla jí ani změna trenéra. Po osmi kolech má deset bodů a naposledy prohrála 2:3 s Olomoucí. V týdnu navíc nezvládla ani vstup do Evropské ligy a s Unionem SG prohrála 0:3.
Poslední vzájemný zápas zvládla Slavia, která v květnu v Edenu bez diváků zvítězila 3:0.
J. Markovič - T. Holeš, T. Vlček, Š. Chaloupek - S. Isife, M. Sadílek, W. Nowak, D. Jurásek - D. Šturm, E. Ayaosi, T. Chorý
F. Wiegele - T. Pališčák, M. Doski, A. Gabriel - S. Dweh, F. Prebsl, L. Červ, A. Sojka - P. Hrošovský, A. Memič, C. Kabongo
I. Schranz, M. Konečný, L. Provod, D. Moses, P. Kačor, A. Rajnoha, N. Domčak, J. Kolísek, D. Barčot, T. Diakité