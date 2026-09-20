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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Slavia - Plzeň, vrací se Holeš, Provod na lavici, hosté se šesti změnami

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Sledujeme online   17:16

Danijel Šturm slaví gól proti Lens. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slávističtí fotbalisté jsou zatím v Chance Lize neporažení. Na závěr devátého kola hrají doma proti Viktorii Plzeň. Zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Slavia, která obhajuje mistrovský titul, zatím šestkrát zvítězila a dvakrát remizovala. Naposledy porazila Teplice 2:0 a v týdnu pak vyřadila v poháru třetiligový Varnsdorf.

Proti Plzni zvolil trenér Jindřich Trpišovský následující sestavu: Markovič – Holeš, Vlček, Chaloupek – Isife, Nowak, Sadílek, Jurásek – Ayaosi, Chorý, Šturm. Po zranění se vrací kapitán Holeš, Provod po drobných potížích s kotníkem už je na lavici, kvůli zranění úplně chybí Zima.

Plzeňský trenér Radoslav Kováč proti čtvrteční porážce v Evropské lize se St. Gilloise udělal šest změn. Nově jsou v sestavě Červ, Doski, Kabongo, Gabriel, Dweh a Prebsl. Na lavici zůstali Vavro, Spáčil, Souaré, Pirgič a Adu, ani mezi náhradníky není Višinský.

Plzeň se zatím v této sezoně trápí a nepomohla jí ani změna trenéra. Po osmi kolech má deset bodů a naposledy prohrála 2:3 s Olomoucí. V týdnu navíc nezvládla ani vstup do Evropské ligy a s Unionem SG prohrála 0:3.

Poslední vzájemný zápas zvládla Slavia, která v květnu v Edenu bez diváků zvítězila 3:0.

Chance Liga 2026/2027
20. 9. 2026 18:00
Slavia : Plzeň
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Sestavy:
J. Markovič - T. Holeš, T. Vlček, Š. Chaloupek - S. Isife, M. Sadílek, W. Nowak, D. Jurásek - D. Šturm, E. Ayaosi, T. Chorý
Sestavy:
F. Wiegele - T. Pališčák, M. Doski, A. Gabriel - S. Dweh, F. Prebsl, L. Červ, A. Sojka - P. Hrošovský, A. Memič, C. Kabongo
Náhradníci:
I. Schranz, M. Konečný, L. Provod, D. Moses, P. Kačor, A. Rajnoha, N. Domčak, J. Kolísek, D. Barčot, T. Diakité
Náhradníci:
T. Ladra, D. Vavro, K. Spáčil, C. Souaré, V. Baier, S. Lawal, M. Toure, J. Panoš, P. Adu, B. Faal, S. Pirgič
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 23:5 20
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 5 1 3 16:13 16
5. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
7. AC Sparta PrahaSparta 9 5 0 4 18:12 15
8. FK JablonecJablonec 9 4 2 3 11:9 14
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 4 2 3 8:9 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 2 4 2 16:15 10
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 9 0 1 8 8:19 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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ONLINE: Slavia - Plzeň, vrací se Holeš, Provod na lavici, hosté se šesti změnami

Sledujeme online
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Slávističtí fotbalisté jsou zatím v Chance Lize neporažení. Na závěr devátého kola hrají doma proti Viktorii Plzeň. Zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

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