ONLINE: Olomouc - Sparta, dvě změny u hostů, hrají Singhateh a Kadeřábek

Sparta ve čtvrtek úspěšně vstoupila do hlavní fáze Evropské ligy výhrou v Jerevanu, teď na to chce navázat v domácí soutěži, kde má po osmi kolech čtyři vítězství a čtyři porážky.
Trenér Brian Priske zvolil následující sestavu: Surovčík – Kadeřábek, Mbe Soh, Guddal, Ryneš – Macek, Sochůrek, Karabec – Mercado, Brunes, Singhateh.
Oproti zápasu s Araratem-Armenia (4:1) tak Priske udělal dvě změny, přičemž jedna byla vynucená. Místo vykartovaného Alcócera hraje Singhateh a Suchomela zastoupí Kadeřábek.
Olomouc sice překvapivě vypadla z domácího poháru s Prostějovem, v lize má ale šestnáct bodů a pohybuje se na předních příčkách tabulky.
V minulé sezoně se Spartou prohrála oba zápasy 0:1. Jak dopadne ten nedělní?
J. Koutný - A. Sylla, M. Malý, L. Lurvink - A. Ghali, M. Soldo, M. Beran, L. Borges - D. Janošek, V. Sejk, D. Tkáč
J. Surovčík - P. Kadeřábek, L. Mbe Soh, T. Guddal, M. Ryneš - A. Karabec, R. Macek, H. Sochůrek - J. Mercado, J. Brunes, E. Singhateh
M. Hadaš, M. Hruška, J. Spáčil, J. Šíp, A. Ekeroth, H. Mikaelsson, J. Dembe, S. Noumbissie, I. Brzyski
M. Jurásek, M. Vojta, A. Ševínský, P. Vydra, J. Zelený, K. Hoever, S. Eneme, J. Grimaldo, A. Irving, V. Vitályos, K. Hegyi