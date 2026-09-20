Chci makat a pomoct Spartě, hlásí Jurásek. Nevole fanoušků? Nebylo to jednoduché

Tam se klidně gólu dočkat mohl.
Do hry přišel na závěrečnou půlhodinu a měl tři dobré příležitosti. Jeho obstřel ale vyškrábl na tyč gólman Koutný, pak vychytal i zakončení po úniku za obranu. A v samotném závěru to ještě Jurásek zkoušel nápaditě z přímého kopu z ostrého úhlu, ale opět trefil jen brankovou konstrukci.
„U té první střely jsem měl balon pod nohou a byla taková pomalá. Spíš jsem čekal, že skončí gólem ten přímák,“ pronesl v televizním rozhovoru.
|
Olomouc - Sparta 0:3, jasná výhra hostů, pomohl jim i vlastní gól Solda
Má ale velký podíl na druhé brance, která padla po jeho centru, jenž si domácí Soldo poslal do vlastní sítě.
„Jsem rád, že jsem byl u toho druhého gólu, který byl pro nás důležitý, protože to nebyl vůbec jednoduchý zápas,“ zhodnotil Jurásek.
Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
„Popravdě jsem chtěl střílet někam nahoru, ale pak si zařval Kara, že je volný, tak jsem to šoupl pod sebe a naštěstí si to tam olomoučtí srazili sami. Jsem rád, že to tam padlo,“ liboval si.
Celou akci si navíc v podstatě udělal sám, když na vlastní polovině sebral nepřesnou přihrávku a přeběhl s míčem až k brance soupeře.
„Bylo tam hodně situací, kdy jsem hned po nástupu musel jít do sprintu, útočit, pak běžet zpátky. Bylo to 1:0, pak 2:0, takže jsme pořád museli valit nahoru dolů. Všichni jsme byli unavení,“ popsal někdejší slávista.
V prvním zápase po příchodu z Norwiche ho sparťanští fanoušci hlasitě vypískali a Jurásek si to s nimi šel po utkání vyříkat, takže už jsou na něj mírnější. Podobnými výkony jako v Olomouci si může získat jejich přízeň.
„Nebylo to jednoduché, dostal jsem to sežrat z obou stran, jak to šlo, ale řekl bych, že jsem se s tím popasoval dobře a snad to bude jenom lepší. Chci makat, dávat góly, sbírat asistence a pomoct týmu,“ zdůraznil Jurásek.
Třetí gól pak přidal v závěru Singhateh, další náhradník, který v Olomouci odehrál skvělý zápas. Trenér Brian Priske mu dokonce dal před Juráskem přednost v základu, když potřeboval nahradit vykartovaného Alcócera.
„Jsou to hráči, co mají obrovskou kvalitu. Už když jsem přicházel v přípravě, byl tohle jeden z aspektů, na kterém jsme chtěli svoji hru stavět. Roky předtím to bylo spíš do nohy, toto nám dává úplně jinou možnost jak hrát,“ chválil kapitán Adam Karabec.
Další křídelník Mercado se mimochodem také gólově prosadil – ukázkově už v první půli. Na další branku naopak kromě Juráska čeká ještě útočník Brunes, jenž v Olomouci střídal po necelé hodině.
„Je to o prvním gólu, byť on ho samozřejmě už dal. Potřebuje se ale střelecky chytnout. Týmu pomáhá, takže to pro nás není téma a věřím, že se rozstřílí,“ přidal Karabec.
V něco podobného Sparta doufá také u Juráska.