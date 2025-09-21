Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Ml. Boleslav - Baník, po třech ztrátách v řadě chtějí hosté zvítězit

Jediný ligový zápas v této sezoně zatím vyhráli fotbalisté Baníku Ostrava. Svou bilanci chtějí zlepšit v 9. kole na půdě Mladé Boleslavi. Utkání má výkop v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Ostravský záložník Jiří Boula (vlevo) nahání míč spolu s Ylldrenem Ibrahimajem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Baník se zatím v aktuální sezoně trápí. Nezvládl kvalifikaci o Evropskou, respektive Konferenční ligu a nedaří se mu ani v domácí soutěži.

S pěti body se pohybuje ve spodních patrech tabulky a naposledy nezvládl ani dohrávaný zápas s Teplicemi, do nějž šel s jednobrankovým náskokem (1:1)

Mladá Boleslav na tom však není o moc lépe. Její zápasy sice baví a padá v nich hodně branek, Středočeši však získali pouhých sedm bodů. Další zkusí zapsat proti Baníku.

Chance Liga 2025/2026
21. 9. 2025 18:30
Ml. Boleslav : Ostrava 0 : 0
()
Sestavy:
J. Floder - D. Kostka, M. Králik, F. Prebsl, F. Matoušek - R. Macek, J. Zíka, M. Ševčík, D. Langhamer, N. Penner - J. Klíma
Sestavy:
D. Holec - A. Munksgaard, D. Lischka, M. Chaluš, O. Kričfaluši - M. Havran, C. Frýdek, S. Plavšič, D. Planka, D. Holzer - J. Pira
Náhradníci:
J. Kolařík, D. Pech, A. Mandous, J. Fulnek, F. Lehký, M. Šubert, M. Krulich, S. John, D. Kozel, D. Donát
Náhradníci:
A. Musák, J. Míček, K. Pojezný, D. Buchta, M. Frydrych, V. Budinský, T. Zlatohlávek, A. Bewene, C. Tiéhi, L. Almási, E. Šehič
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 9 7 1 1 19:10 22
2. SK Slavia PrahaSlavia 9 6 3 0 19:7 21
3. FK JablonecJablonec 9 6 3 0 14:6 21
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 4 3 2 17:9 15
5. FC ZlínZlín 9 4 2 3 12:11 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 4 1 3 7:8 13
8. MFK KarvináKarviná 9 4 0 5 14:13 12
9. FC Slovan LiberecLiberec 9 3 3 3 12:11 12
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 3 3 12:13 12
11. FK Dukla PrahaDukla 9 1 4 4 7:12 7
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. 1. FC SlováckoSlovácko 9 1 3 5 5:11 6
14. FC Baník OstravaOstrava 7 1 2 4 5:8 5
15. FK TepliceTeplice 9 1 2 6 9:17 5
16. FK PardubicePardubice 8 0 3 5 9:19 3
