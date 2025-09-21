ONLINE: Ml. Boleslav - Baník, po třech ztrátách v řadě chtějí hosté zvítězit

Baník se zatím v aktuální sezoně trápí. Nezvládl kvalifikaci o Evropskou, respektive Konferenční ligu a nedaří se mu ani v domácí soutěži.
S pěti body se pohybuje ve spodních patrech tabulky a naposledy nezvládl ani dohrávaný zápas s Teplicemi, do nějž šel s jednobrankovým náskokem (1:1)
Mladá Boleslav na tom však není o moc lépe. Její zápasy sice baví a padá v nich hodně branek, Středočeši však získali pouhých sedm bodů. Další zkusí zapsat proti Baníku.
J. Floder - D. Kostka, M. Králik, F. Prebsl, F. Matoušek - R. Macek, J. Zíka, M. Ševčík, D. Langhamer, N. Penner - J. Klíma
D. Holec - A. Munksgaard, D. Lischka, M. Chaluš, O. Kričfaluši - M. Havran, C. Frýdek, S. Plavšič, D. Planka, D. Holzer - J. Pira
J. Kolařík, D. Pech, A. Mandous, J. Fulnek, F. Lehký, M. Šubert, M. Krulich, S. John, D. Kozel, D. Donát
A. Musák, J. Míček, K. Pojezný, D. Buchta, M. Frydrych, V. Budinský, T. Zlatohlávek, A. Bewene, C. Tiéhi, L. Almási, E. Šehič