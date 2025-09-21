Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Liberec - Slavia, hosté se čtyřmi změnami. Na hrotu Chytil, hraje i Mbodji

Sledujeme online   14:50
Slávističtí fotbalisté se po úvodním vystoupení v Lize mistrů chtějí vrátit do čela české nejvyšší soutěže. V devátém kole hrají v Liberci, zápas má výkop v 15.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Mojmír Chytil ze Slavie (vlevo) slaví svůj gól v utkání proti Karviné s Daikim Hašiokou, který mu na branku nahrál, a dalším spoluhráčem Christosem Zafeirisem. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Slavia po sparťanském vítězství 2:1 nad Plzní a jablonecké výhře 2:1 v Karviné klesla na třetí místo neúplné tabulky, kde na svého pražského rivala ztrácí dva body.

Vítězství v Liberci ji tedy vrátí do čela, remízou se dotáhne na Jablonec.

Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Staněk – Chaloupek, Zima, Mbodji – Hašioka, Sadílek, Zafeiris, Moses, Oscar – Kušej, Chytil.

Slavia je zatím v aktuální sezoně neporažená napříč všemi soutěžemi. V týdnu vstoupila do hlavní fáze Ligy mistrů remízou s norským Bodö/Glimt, vyrovnávací gól však dostala až v poslední minutě.

Znovu jde do akce dvougólový zázrak Mbodji, jedenadvacetiletý obránce ze Senegalu, v základu proti středě však vyběhnou náhradníci Hašioka, Moses či Chytil.

Liberec se s jedenácti body drží ve středu tabulky a naposledy zvládl zápas na Baníku (2:0), předtím doma remizoval s Plzní (1:1). Když Slavii hostil naposledy, jediným gólem rozhodl Diouf.

Chance Liga 2025/2026
21. 9. 2025 15:30
Liberec : Slavia 0 : 0
()
Sestavy:
T. Koubek - J. Koželuh, Š. Gabriel, A. N’Guessan, J. Mikula - L. Masopust, V. Stránský, P. Hodouš, M. Hlavatý, A. Soliu - L. Mašek
Sestavy:
J. Staněk - D. Hašioka, D. Zima, Š. Chaloupek, Y. Mbodji - D. Moses, C. Zafeiris, M. Oscar - V. Kušej, M. Chytil, M. Sadílek
Náhradníci:
L. Pešl, M. Icha, P. Juliš, L. Letenay, R. Krollis, A. Kayondo, F. Špatenka, I. Krajčírik, D. Plechatý, T. Diakité, E. Mahmič
Náhradníci:
E. Prekop, M. Cham, T. Vlček, J. Markovič, L. Vorlický, L. Provod, I. Schranz, D. Douděra, O. Zmrzlý, E. Fully, Y. Sanyang
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 9 7 1 1 19:10 22
2. FK JablonecJablonec 9 6 3 0 14:6 21
3. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 4 3 2 17:9 15
5. FC ZlínZlín 9 4 2 3 12:11 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 4 1 3 7:8 13
8. MFK KarvináKarviná 9 4 0 5 14:13 12
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 3 3 12:13 12
10. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
11. FK Dukla PrahaDukla 9 1 4 4 7:12 7
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. 1. FC SlováckoSlovácko 9 1 3 5 5:11 6
14. FC Baník OstravaOstrava 7 1 2 4 5:8 5
15. FK TepliceTeplice 9 1 2 6 9:17 5
16. FK PardubicePardubice 8 0 3 5 9:19 3
Zobrazit více
Sbalit

