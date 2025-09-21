ONLINE: Liberec - Slavia, hosté se čtyřmi změnami. Na hrotu Chytil, hraje i Mbodji

Slavia po sparťanském vítězství 2:1 nad Plzní a jablonecké výhře 2:1 v Karviné klesla na třetí místo neúplné tabulky, kde na svého pražského rivala ztrácí dva body.
Vítězství v Liberci ji tedy vrátí do čela, remízou se dotáhne na Jablonec.
Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Staněk – Chaloupek, Zima, Mbodji – Hašioka, Sadílek, Zafeiris, Moses, Oscar – Kušej, Chytil.
Slavia je zatím v aktuální sezoně neporažená napříč všemi soutěžemi. V týdnu vstoupila do hlavní fáze Ligy mistrů remízou s norským Bodö/Glimt, vyrovnávací gól však dostala až v poslední minutě.
Znovu jde do akce dvougólový zázrak Mbodji, jedenadvacetiletý obránce ze Senegalu, v základu proti středě však vyběhnou náhradníci Hašioka, Moses či Chytil.
Liberec se s jedenácti body drží ve středu tabulky a naposledy zvládl zápas na Baníku (2:0), předtím doma remizoval s Plzní (1:1). Když Slavii hostil naposledy, jediným gólem rozhodl Diouf.
T. Koubek - J. Koželuh, Š. Gabriel, A. N’Guessan, J. Mikula - L. Masopust, V. Stránský, P. Hodouš, M. Hlavatý, A. Soliu - L. Mašek
J. Staněk - D. Hašioka, D. Zima, Š. Chaloupek, Y. Mbodji - D. Moses, C. Zafeiris, M. Oscar - V. Kušej, M. Chytil, M. Sadílek
L. Pešl, M. Icha, P. Juliš, L. Letenay, R. Krollis, A. Kayondo, F. Špatenka, I. Krajčírik, D. Plechatý, T. Diakité, E. Mahmič
E. Prekop, M. Cham, T. Vlček, J. Markovič, L. Vorlický, L. Provod, I. Schranz, D. Douděra, O. Zmrzlý, E. Fully, Y. Sanyang