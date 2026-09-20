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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Jablonec - Zlín 0:1, hosté brzy otevírají skóre, trefuje se Šmiga

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Sledujeme online   14:30aktualizováno  15:03

Jablonecký Matěj Polidar (vlevo) proniká s míčem okolo Miloš Kopečného ze Zlína. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Zlínští fotbalisté v novém ročníku Chance Ligy dosud nezískali jediný bod. Změnit to zkusí v devátém kole na půdě Jablonce. Zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Zlín je beznadějně poslední bez bodu a se záporným skóre 7:18. Minulý týden už pod vedením sportovního ředitele Pavla Hoftycha, jenž nahradil odvolaného Bronislava Červenku, prohrál doma proti Hradci 1:2.

Jablonec po postupu do hlavní fáze Konferenční ligy vyhrál jediný ze čtyř ligových zápasů. Dokáže si proti Zlínu před reprezentační přestávkou zlepšit bilanci?

Chance Liga 2026/2027
20. 9. 2026 15:00
Zápas probíhá
Jablonec : Zlín 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
3. D. Šmiga
Sestavy:
J. Hanuš - M. Cedidla, D. Pavlovič, F. Novák - V. Čanturišvili, S. Nebyla, H. Ahl, R. Sedláček - S. Alioum, D. Hollý, J. Chramosta
Sestavy:
S. Dostál - O. Kukučka, J. Černín, A. Křapka, M. Fukala - M. Kopečný, D. Machalík, C. Nombil, M. Pišoja - J. Štefan, D. Šmiga
Náhradníci:
M. Polidar, E. Sobol, A. Růsek, J. Sláma, D. Souček, F. Zorvan, N. Okeke, G. Kuol, F. Vecheta, L. Jawo, M. Kukučka
Náhradníci:
T. Poznar, M. Knobloch, J. Didiba, S. Kanu, M. Cupák, T. Hellebrand, F. Dorňák, D. Grygera, P. Mukuba, F. Appiah
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 23:5 20
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 5 1 2 16:10 16
5. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 4 2 3 8:9 14
8. FK JablonecJablonec 8 4 1 3 10:8 13
9. AC Sparta PrahaSparta 8 4 0 4 15:12 12
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 2 4 2 16:15 10
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 8 0 0 8 7:18 0
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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