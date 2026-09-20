ONLINE: Jablonec - Zlín 0:1, hosté brzy otevírají skóre, trefuje se Šmiga

Zlín je beznadějně poslední bez bodu a se záporným skóre 7:18. Minulý týden už pod vedením sportovního ředitele Pavla Hoftycha, jenž nahradil odvolaného Bronislava Červenku, prohrál doma proti Hradci 1:2.
Jablonec po postupu do hlavní fáze Konferenční ligy vyhrál jediný ze čtyř ligových zápasů. Dokáže si proti Zlínu před reprezentační přestávkou zlepšit bilanci?
3. D. Šmiga
J. Hanuš - M. Cedidla, D. Pavlovič, F. Novák - V. Čanturišvili, S. Nebyla, H. Ahl, R. Sedláček - S. Alioum, D. Hollý, J. Chramosta
S. Dostál - O. Kukučka, J. Černín, A. Křapka, M. Fukala - M. Kopečný, D. Machalík, C. Nombil, M. Pišoja - J. Štefan, D. Šmiga
M. Polidar, E. Sobol, A. Růsek, J. Sláma, D. Souček, F. Zorvan, N. Okeke, G. Kuol, F. Vecheta, L. Jawo, M. Kukučka
T. Poznar, M. Knobloch, J. Didiba, S. Kanu, M. Cupák, T. Hellebrand, F. Dorňák, D. Grygera, P. Mukuba, F. Appiah