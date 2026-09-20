ONLINE: Hradec Kr. - Teplice, domácí chtějí prodloužit sérii zápasů bez prohry

Hradec se po dvou ligových porážkách v řadě zmátořil a porazil Spartu, pak remizoval s Plzní a naposledy si poradil také se Zlínem.
Teď ho čekají Teplice, které po dvou výhrách v řadě naposledy podlehly Slavii 0:2.
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech, F. Mielke, S. Dancák - M. van Buren, V. Darida, D. Trubač, T. Slončík - T. Čvančara
M. Trmal - O. Vientiess, L. Takács, D. Večerka - M. Radosta, R. Jukl, D. Mareček, M. Riznič - M. Čermák, M. Kozák, M. Pulkrab
M. Valenta, J. Chvátal, A. Vlkanova, D. Ludvíček, E. Fernandes Neto, A. Umar, P. Vízek, M. Vágner, R. Abajas
M. Bílek, L. Krejčí, T. Zlatohlávek, M. Náprstek, J. Auta, J. Jakubko, S. Pech, I. Hopi, J. Harušťák, J. Švanda, K. Lichtenberg