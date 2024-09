Premiéra v Hradci a hned gól. Vše se vyřídilo během jednoho dne, říká Griger

Dvacetiletý urostlý slovenský útočník za sebou má na svůj věk pestrý seznam evropských fotbalových adres. K té hradecké, na kterou dorazil na závěr nedávno skončeného přestupového okna, přidal vydařený debut, jenž začal ve 22. minutě zápasu se Slováckem.

Právě v ní na hřišti nahradil zraněného Ondřeje Mihálika. „Nestihl jsem se ani pořádně rozcvičit. Když jsem ale do zápasu naběhl, tak i s pomocí diváků jsem se do toho rychle dostal. Pomohli mi i spoluhráči, jsem za to rád,“ vypravoval.

První dojem ze zápasu?

Dominovali jsme, vyhráli jsme 3:0, takže velmi pozitivní. Byly samozřejmě chvíle, kdy nás hosté možná zatlačili, ale z mého pohledu jsme to sehráli velmi dobře.

Na hřiště jste se dostal asi nečekaně brzy. Co vám pomohl, abyste se dostal do tempa?

Chytl jsem se, když jsem uhrál první míč, tím jsem se do zápasu dostal.

Ještě v prvním poločase jste nastřelil tyčku. Proč to nevyšlo?

Čekal jsem to totiž spíš na nohu a letělo mi to někde na hruď. Vytočil jsem se, bylo to z mé strany trochu reflexivní, ale bohužel to tam nespadlo.

Ve druhém poločase už ano poté, co jste vystihl špatnou rozehrávku soupeře a celou akci nádherně zakončil. Nejdříve kličkou obránci a pak chytrou střelou.

Když jsem viděl, že zpětná přihrávka soupeře propadla, vběhl jsem do toho v plném sprintu. Pak když jsem šel proti obránci jeden na jednoho, tak jsem si říkal, že to to vyjde, nebo mě třeba soupeře fauluje. Věděl jsem, že obránce nemůže do souboje jít na sto procent, protože by mohla přijít penalta. Míč jsem si hodil na pravou nohu a už jsem zakončoval jen automaticky.

Na hřišti jste působil jistě a sebevědomě. Kde se to ve vás vzalo?

Pomohla mi Grenada, předchozí angažmá, i když to nebylo jednoduché. A tady cítím podporu. Od trenéra, od spoluhráčů.

Angažmá po Evropě jste vystřídal už dost. Byly to dobré zkušenosti?

Myslím si, že mi to dalo hodně. Jak po fotbalové, tak mentální stránce. I když je pravda, že právě v Grenadě jsem prožíval těžké období. Nehrál jsem, bylo to nahoru dolů, nebylo to pro mě lehké. Myslím si ale, že mě to právě po mentální stránce zocelilo.

Jak se zrodil váš přesun do Hradce v závěru přestupového okna?

Rychle. Můj agent mi asi v devět ráno před tréninkem oznámil zájem Hradce a po tréninku mi už volal, že je to na spadnutí. Na podmínkách jsme se dohodli, dohodly se i kluby a během dne se všechno vyřídilo. A druhý den už jsem cestoval do Hradce.

Oslovila vás nabídka Hradce hned, nebo jste váhal?

Hned jsem souhlasil, první česká liga je skvělá, navíc Hradec velmi má dobrý tým.