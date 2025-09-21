ONLINE: Dukla - Bohemians, pražský souboj, týmy v tabulce dělí tři body

Dukla zatím pod novým koučem Davidem Holoubkem neprožívá špatný vstup do sezony. Získala sedm bodů a prezentuje se sympatickými výkony.
Bohemians mají o tři body více, a to si navíc kvůli viróze v kádru museli odložit souboj s Mladou Boleslaví. Do souboje s Duklou tak jdou jako mírní favorité. V uplynulém ročníku nicméně vzájemný souboj vždy vyhrál domácí tým.
A. Jágrik - D. Kozma, E. Hunal, M. Purzitidis - S. Isife, J. Peterka, M. Žitný, Z. Šehovič - M. Čermák, N. Cissé, J. Kadák
Š. Šebrle, D. Hašek, R. Holiš, M. Ambler, T. Jedlička, J. Fokam, F. Vácha, S. Tijani, P. Gaszczyk, B. Diallo, M. Traore
R. Hrubý, D. Pleštil, J. Kovařík, M. Hybš, O. Kukučka, J. Šiman, P. Kareem, Š. Černý, N. Okeke, M. Kadlec