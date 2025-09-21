Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Dukla - Bohemians, pražský souboj, týmy v tabulce dělí tři body

Autor:
Sledujeme online   12:50
Souboj dvou pražských týmů odstartuje nedělní program 9. kola fotbalové Chance Ligy. Dukla hostí od 13 hodin Bohemians, na něž v tabulce ztrácí tři body. Zápas můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Fotbalisté Dukly se radují z gólu Zlatana Šehoviče proti Spartě. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Dukla zatím pod novým koučem Davidem Holoubkem neprožívá špatný vstup do sezony. Získala sedm bodů a prezentuje se sympatickými výkony.

Bohemians mají o tři body více, a to si navíc kvůli viróze v kádru museli odložit souboj s Mladou Boleslaví. Do souboje s Duklou tak jdou jako mírní favorité. V uplynulém ročníku nicméně vzájemný souboj vždy vyhrál domácí tým.

Chance Liga 2025/2026
21. 9. 2025 13:00
Zápas probíhá
Dukla : Bohemians 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
A. Jágrik - D. Kozma, E. Hunal, M. Purzitidis - S. Isife, J. Peterka, M. Žitný, Z. Šehovič - M. Čermák, N. Cissé, J. Kadák
Sestavy:
M. Reichl - A. Kadlec, L. Hůlka, J. Vondra, V. Sinjavskij - B. Sakala, A. Čermák, V. Drchal, M. Ristovski, V. Zeman - A. Júsuf
Náhradníci:
Š. Šebrle, D. Hašek, R. Holiš, M. Ambler, T. Jedlička, J. Fokam, F. Vácha, S. Tijani, P. Gaszczyk, B. Diallo, M. Traore
Náhradníci:
R. Hrubý, D. Pleštil, J. Kovařík, M. Hybš, O. Kukučka, J. Šiman, P. Kareem, Š. Černý, N. Okeke, M. Kadlec
9. kolo

10. kolo

Kompletní los

8. kolo

2. kolo

9. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 9 7 1 1 19:10 22
2. FK JablonecJablonec 9 6 3 0 14:6 21
3. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 4 3 2 17:9 15
5. FC ZlínZlín 9 4 2 3 12:11 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. MFK KarvináKarviná 9 4 0 5 14:13 12
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 3 3 12:13 12
9. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 3 1 3 5:8 10
11. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. 1. FC SlováckoSlovácko 9 1 3 5 5:11 6
14. FC Baník OstravaOstrava 7 1 2 4 5:8 5
15. FK TepliceTeplice 9 1 2 6 9:17 5
16. FK PardubicePardubice 8 0 3 5 9:19 3
Zobrazit více
Sbalit

ONLINE: Dukla - Bohemians, pražský souboj, týmy v tabulce dělí tři body

