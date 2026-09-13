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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Zlín - Hradec Kr., domácí jsou stále bez bodu. Pomůže odvolání trenéra?

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Sledujeme online   14:40

Tom Slončík (vpravo) z Hradce Králové stíhá zlínského Michala Fukalu. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

V týdnu skončil trenér Bronislav Červenka a už pod vedením sportovního manažera Pavla Hoftycha zkusí zlínští fotbalisté uhrát první body v novém ročníku Chance Ligy. Jejich soupeřem v 8. kole je Hradec Králové, zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Zlín, který do minulého ročníku vstoupil skvěle, se teď trápí a po sedmi kolech zůstává bez bodu na posledním místě.

Teď ho navíc čeká nepříjemný Hradec Králové, který minulý víkend porazil Spartu a v týdnu remizoval s Plzní.

Chance Liga 2026/2027
13. 9. 2026 15:00
Zlín : Hradec Kr.
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Sestavy:
S. Dostál - M. Kopečný, J. Černín, A. Křapka, M. Fukala - M. Pišoja, J. Štefan, O. Kukučka, K. Penkevics, D. Machalík - D. Šmiga
Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - D. Trubač, S. Dancák, V. Darida, D. Ludvíček - M. van Buren, T. Slončík, T. Čvančara
Náhradníci:
T. Poznar, L. Bartošák, M. Knobloch, T. Ulbrich, D. Grygera, F. Appiah, A. Gaži, S. Petruta, S. Kanu, M. Cupák, M. Toure
Náhradníci:
M. Valenta, J. Chvátal, A. Vlkanova, P. Vízek, M. Vágner, E. Fernandes Neto, A. Umar, F. Mielke, R. Abajas
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. FC Slovan LiberecLiberec 8 6 1 1 13:4 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
3. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 8 5 1 2 12:10 16
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 4 2 1 15:9 14
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
6. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
7. FK JablonecJablonec 8 4 1 3 10:8 13
8. AC Sparta PrahaSparta 8 4 0 4 15:12 12
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 3 2 2 6:6 11
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 2 4 1 14:12 10
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 2 3 2 8:9 9
12. FC Baník OstravaOstrava 8 3 0 5 5:15 9
13. FK PardubicePardubice 8 1 2 5 7:13 5
14. SK Artis BrnoArtis Brno 8 1 1 6 7:18 4
15. 1. FC SlováckoSlovácko 8 0 3 5 5:14 3
16. FC ZlínZlín 7 0 0 7 6:16 0
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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