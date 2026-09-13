ONLINE: Zlín - Hradec Kr., domácí jsou stále bez bodu. Pomůže odvolání trenéra?

Zlín, který do minulého ročníku vstoupil skvěle, se teď trápí a po sedmi kolech zůstává bez bodu na posledním místě.
Teď ho navíc čeká nepříjemný Hradec Králové, který minulý víkend porazil Spartu a v týdnu remizoval s Plzní.
S. Dostál - M. Kopečný, J. Černín, A. Křapka, M. Fukala - M. Pišoja, J. Štefan, O. Kukučka, K. Penkevics, D. Machalík - D. Šmiga
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - D. Trubač, S. Dancák, V. Darida, D. Ludvíček - M. van Buren, T. Slončík, T. Čvančara
T. Poznar, L. Bartošák, M. Knobloch, T. Ulbrich, D. Grygera, F. Appiah, A. Gaži, S. Petruta, S. Kanu, M. Cupák, M. Toure
M. Valenta, J. Chvátal, A. Vlkanova, P. Vízek, M. Vágner, E. Fernandes Neto, A. Umar, F. Mielke, R. Abajas