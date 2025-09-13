ONLINE: Zlín - Dukla 0:0, udrží si nováček formu i po reprezentační přestávce?

Zlín sice naposledy nezvládl utkání na Spartě (1:3), i tak se ale před reprezentační přestávkou udržel se 13 body na čtvrté příčce o skóre před pátou Olomoucí.
Teď ho čeká papírově snazší soupeř. Dukla nicméně v létě mohutně posílila a zatím se pod novým trenérem Davidem Holoubkem prezentuje sympatickými výkony. Zvládla porazit i Plzeň (2:0) a se šesti body je momentálně jedenáctá.
S. Dostál - M. Kopečný, A. Křapka, J. Černín, M. Fukala - L. Bartošák, J. Didiba, M. Pišoja, M. Cupák, S. Petruta - T. Poznar
R. Matrevičs - D. Kozma, E. Hunal, M. Purzitidis - S. Isife, J. Peterka, M. Žitný, Z. Šehovič - M. Čermák, N. Cissé, J. Kadák
D. Machalík, J. Kalabiška, M. Koubek, T. Ulbrich, S. Belaník, S. Kanu, Z. Načkebija, C. Nombil
B. Diallo, M. Traore, D. Hašek, Š. Šebrle, A. Jágrik, P. Gaszczyk, T. Jedlička, J. Fokam, S. Tijani, M. Ambler, D. Velasquez
37. S. Petruta