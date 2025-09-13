ONLINE: Plzeň - Olomouc 1:0, po půlhodině otevírá skóre Durosinmi

Olomouci patří s třinácti body pátá příčka, a to navzdory tomu, že v úvodních sedmi kolech vstřelila pouhých pět branek. V září se ještě bude soustředit pouze na domácí soutěž, od října ji pak čekají ještě zápasy v Konferenční lize.
To Plzeň vyhlíží účast v Evropské lize, která startuje už koncem září.
V Chance Lize je momentálně šestá, o bod právě za Olomoucí. Vstup do nového ročníku jí příliš nevyšel, z posledních tří kol však získala sedm bodů. Potvrdí stoupající formu?
30. R. Durosinmi
M. Jedlička - J. Paluska, S. Dweh, V. Jemelka - A. Memič, L. Červ, C. Souaré, M. Havel - T. Ladra, R. Durosinmi , P. Adu
M. Doski, C. Kabongo, A. Zeljkovič, F. Wiegele, J. Bello, M. Valenta, D. Višinský, K. Spáčil, M. Vydra, S. Markovič, M. Tvrdoň
S. Michez, A. Dolžnikov, A. Dumitrescu, M. Mikulenka, D. Janošek, M. Hruška, M. Malý, D. Tkáč, M. Hadaš, T. Kostadinov, T. Huk