ONLINE: Teplice - Slavia, v základu Konečný i Kačor, v útoku Chorý s Chytilem

Slavia jde do zápasu po čtvrteční porážce v Lize mistrů s Lens, nad nímž i v oslabení dvakrát vedla, ale v závěru o náskok přišla.
Po sobotní výhře Liberce nad Boleslaví navíc klesla na druhé místo v domácí soutěži, může se však opět vrátit na první.
Proti Teplicím zvolil Jindřich Trpišovský následující sestavu: Markovič – Vlček, Chaloupek, Konečný – Isife, Nowak, Kačor, Jurásek – Chytil, Chorý, Ayaosi.
Teplicím se zatím v novém ročníku daří, jejich zápasy baví a nabízí hodně gólů. Jak si povedou proti Slavii?
K. Lichtenberg - J. Švanda, O. Vientiess, M. Riznič, D. Večerka - J. Fortelný, M. Čermák, L. Mareček, M. Radosta - M. Pulkrab, I. Hopi
J. Markovič - D. Jurásek, Š. Chaloupek, T. Vlček, S. Isife - E. Ayaosi, W. Nowak, M. Konečný, P. Kačor - M. Chytil, T. Chorý
J. Jakubko, J. Auta, R. Jukl, M. Bílek, D. Mareček, L. Takács, L. Němeček, T. Zlatohlávek, L. Krejčí, A. Badamosi
N. Domčak, O. Kubiak, T. Diakité, E. Piták, D. Šturm, J. Kolísek, I. Schranz