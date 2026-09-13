Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Teplice - Slavia, v základu Konečný i Kačor, v útoku Chorý s Chytilem

Autor:
Sledujeme online   17:05

Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy. Vlevo Mojmír Chytil, vpravo Dalibor Večerka. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Slávističtí fotbalisté jsou zatím v novém ročníku Chance Ligy neporažení. Další body chtějí přidat v 8. kole na půdě Teplic, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Slavia jde do zápasu po čtvrteční porážce v Lize mistrů s Lens, nad nímž i v oslabení dvakrát vedla, ale v závěru o náskok přišla.

Po sobotní výhře Liberce nad Boleslaví navíc klesla na druhé místo v domácí soutěži, může se však opět vrátit na první.

Proti Teplicím zvolil Jindřich Trpišovský následující sestavu: Markovič – Vlček, Chaloupek, Konečný – Isife, Nowak, Kačor, Jurásek – Chytil, Chorý, Ayaosi.

Teplicím se zatím v novém ročníku daří, jejich zápasy baví a nabízí hodně gólů. Jak si povedou proti Slavii?

Chance Liga 2026/2027
13. 9. 2026 18:00
Teplice : Slavia
()
Sestavy:
K. Lichtenberg - J. Švanda, O. Vientiess, M. Riznič, D. Večerka - J. Fortelný, M. Čermák, L. Mareček, M. Radosta - M. Pulkrab, I. Hopi
Sestavy:
J. Markovič - D. Jurásek, Š. Chaloupek, T. Vlček, S. Isife - E. Ayaosi, W. Nowak, M. Konečný, P. Kačor - M. Chytil, T. Chorý
Náhradníci:
J. Jakubko, J. Auta, R. Jukl, M. Bílek, D. Mareček, L. Takács, L. Němeček, T. Zlatohlávek, L. Krejčí, A. Badamosi
Náhradníci:
N. Domčak, O. Kubiak, T. Diakité, E. Piták, D. Šturm, J. Kolísek, I. Schranz
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

8. kolo

9. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

5. kolo

8. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. FC Slovan LiberecLiberec 8 6 1 1 13:4 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 5 1 2 16:10 16
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 8 5 1 2 12:10 16
5. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 4 2 1 15:9 14
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 4 2 2 8:7 14
7. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
8. FK JablonecJablonec 8 4 1 3 10:8 13
9. AC Sparta PrahaSparta 8 4 0 4 15:12 12
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 2 4 2 16:15 10
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 2 3 2 8:9 9
12. FC Baník OstravaOstrava 8 3 0 5 5:15 9
13. FK PardubicePardubice 8 1 2 5 7:13 5
14. SK Artis BrnoArtis Brno 8 1 1 6 7:18 4
15. 1. FC SlováckoSlovácko 8 0 3 5 5:14 3
16. FC ZlínZlín 8 0 0 8 7:18 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.

Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...

Šest poškozených vozů, rozbitá okna. Zbrojováci zničili vlak, který sami vypravili

Fanoušci Zbrojovky poničili vlak, který je vezl na utkání se Slavií. (5. září...

Utržená umyvadla či rozbité držáky papírových ručníků ve slávistickém Edenu nestačily. Příznivci fotbalové Zbrojovky pokračovali ve svém výtržnictví také ve vlaku cestou zpátky do Brna. Poškozeno má...

Hradec - Sparta 2:1, rychlé góly a cenný skalp. Hosté počtvrté padli a jsou až desátí

Sestřih zápasu
Fotbalisté Sparty oslavují gól Adama Karabce.

Sedmý ligový zápas, čtvrtá porážka. Problémy fotbalové Sparty se kupí i na začátku září. V Hradci Králové prohrál vicemistr 1:2, protože mu zase jednou utekl začátek. Domácí vedli po trefách Daridy s...

OBRAZEM: Rekordy i pikantní přesuny. Jaké týmy v české lize nakoupily nejlépe?

Jan Bořil, Matěj Jurásek a Ange N’Guessan

V elitních evropských soutěžích skončilo přestupové období minulé úterý, v české fotbalové lize až o týden později, čehož některé kluby ještě využily k posílení na poslední chvíli. A kdo nakoupil...

Fotbalové přestupy ONLINE: Coutinho za Neymarem, Mönchengladbach mění kouče

Sledujeme online
Phillipe Coutinho z Barcelony.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

ONLINE: Hraje se derby o Manchester, Brighton smetl Coventry

Sledujeme online
Fotbalisté Brightonu oslavují gól Lewise Dunka.

Nováček anglické fotbalové ligy Coventry ve 4. kole doma utrpělo vysokou porážku 0:5 s Brightonem a stále čeká na první bod i vstřelenou branku. Vrcholem nedělního programu anglické fotbalové ligy je...

13. září 2026  14:50,  aktualizováno  17:40

Plzeň – Olomouc 2:3, Červ zahodil vyrovnání a domácí opět klopýtli

Sestřih zápasu
Zklamaný plzeňský záložník Lukáš Červ po neproměněné penaltě v nastavení...

Fotbalisté Plzně v 8. kole první ligy překvapivě doma prohráli s Olomoucí 2:3 a už pošesté v sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. Sigmu poslal v 16. minutě do vedení Ahmad Ghali, po půlhodině...

13. září 2026  14:59,  aktualizováno  17:35

Zlín - Hradec Kr. 1:2, změna trenéra nepomohla. Obrat vystřelil Slončík

Sestřih zápasu
Tomáš Čvančara (Hradec Králové) slaví se spoluhráči vyrovnávací gól na 1:1 v...

Fotbalisté Hradce Králové zvítězili v 8. kole Chance Ligy na hřišti Zlína 2:1. Domácí sice šli do vedení v osmé minutě zásluhou Machalíka, jenže Hradec srovnal v nastavení první půle a hned ve 46....

13. září 2026,  aktualizováno  17:27

ONLINE: Teplice - Slavia, v základu Konečný i Kačor, v útoku Chorý s Chytilem

Sledujeme online
Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy....

Slávističtí fotbalisté jsou zatím v novém ročníku Chance Ligy neporažení. Další body chtějí přidat v 8. kole na půdě Teplic, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

13. září 2026  17:05

Baník - Pardubice 1:2, hosté mají první ligovou výhru, trefili se Drchal s Tankem

Sestřih zápasu
Pardubičtí hráči se radují z gólu proti Baníku.

Fotbalisté Pardubic zvítězili v 8. kole Chance Ligy v Ostravě 2:1 a poprvé v sezoně nejvyšší soutěže naplno bodovali. Jejich výhru zařídili střídající Václav Drchal a bývalý hráč Baníku Abdullahi...

13. září 2026  12:30,  aktualizováno  15:36

Rezerva Slavie přišla o neporazitelnost, Žižkov rozhodl v závěru díky Proškovi

Tomáš Necid ze Slavie B v hlavičkovém souboji v zápase s Ústím.

Fotbalisté Žižkova připravili Slavii B první porážku a v druhé lize už nejsou poslední. Viktoria v utkání 8. kola zvítězila 1:0 a poslední příčku v tabulce přenechala Kroměříži. Rezerva Slavie...

13. září 2026  13:43

Nový Schick? Zahálka jezdil za snem v mikrobusu, už v šestnácti patří Gladbachu

Premium
Český fotbalista Filip Zahálka po podpisu smlouvy v Mönchengladbachu.

Ještě nepotřeboval občanku - a už hrál v cizině. Ještě neuměl německy - a už sázel góly za drážďanskou mládež. Ještě není plnoletý – a už patří bundesligovému klubu. Nezahálí - pracuje! Český...

13. září 2026

Fotbalové přestupy ONLINE: Coutinho za Neymarem, Mönchengladbach mění kouče

Sledujeme online
Phillipe Coutinho z Barcelony.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

13. září 2026  11:37

Manchester United vs. Manchester City: Sázkové kurzy, preview, TV přenos

Útočník Manchesteru City Erling Haaland si kryje balon před Lisandrem...

Jeden z největších zápasů Premier League je tady. Ve 4. kole Manchester United hostí Manchester City. Derby se hraje v neděli od 17:30 na Old Trafford. Kde zápas sledovat, předpokládané sestavy a...

13. září 2026  10:46,  aktualizováno  10:48

Vše musíme podřídit výhře. Ani Baník není v jednoduché pozici, burcuje Tanko

Pardubický útočník Abdullahi Tanko (vlevo) s míčem před Jocelinem Behiratchem...

Trochu jako vracet se domů, říká Abdullahi Tanko, nigerijský útočník fotbalových Pardubic, před víkendovou cestou do Ostravy. S mančaftem tam v neděli už brzy po poledni, ve 13 hodin, vyběhne na zteč...

13. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Po blamáži v poháru čeká Hapal pozitivní reakci v Plzni. Hubník: Sigma může vyhrát

Olomoučtí fanoušci v Prostějově.

Fotbalisté Sigmy mají velkou výhodu. A to sice, že soutěžní harmonogram pokračuje v rychlém sledu. Po pohárovém fiasku, kdy je z MOL Cupu vyřadil druholigový Prostějov, si už v neděli mohou reputaci...

13. září 2026  9:03

Ty čtyři porážky jsou neakceptovatelné, řekl Priske. Proti Jablonci už viděl intenzitu

Sparťanský trenér Brian Priske

Po nepovedeném období má za sebou týden, který atmosféru v klubu aspoň trochu uklidní. Brian Priske, trenér sparťanských fotbalistů, na středeční postup v domácím poháru na Žižkově navázal ligovým...

13. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet