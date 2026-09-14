Slavia tak zůstává po osmi kolech neporažená a v čele tabulky.
„Myslím, že jsme do zápasu vstoupili hodně dobře vzhledem k tomu, jaký jsme za sebou měli program a že nám chybělo osm hráčů, kteří by možná nastoupili v základu. Přežili jsme úvodní šanci Teplic a pak celý poločas dominovali a soupeře do ničeho nepustili. Mohli jsme z toho vytěžit i víc než jenom jeden gól, protože tam bylo hodně situací, které se daly dohrát,“ hodnotil Trpišovský.
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Teplice - Slavia 0:2, vítězný gól má záložník Nowak, zápas přerušil výpadek světel
Co druhý poločas?
Ve druhé půli jsme se trochu nechali zatlačit aktivitou soupeře, na druhou stranu jsme je nepustili do žádné větší šance a sami jsme při lepším řešení situací mohli přidat druhý gól dřív. Ale celkově klobouk dolů před týmem a jsme rádi, že máme tři body a nulu vzadu. Budu hodně děkovat. Jednak fanouškům, kteří za námi přijeli a moc děkuju týmu za to, jak tvrdě makal. Někteří noví hráči mi pak říkali, že to byla těžší práce než Liga mistrů.
Do sestavy jste musel kvůli absencím sáhnout řádně.
Celkově to bylo těžké, protože změn bylo hodně. Mám radost, že jsme zkvalitnili kádr na pozicích mimo základní sestavu, protože loni jsme s tím měli problémy. Nebylo to samozřejmě pro některé kluky jednoduché, ale pořád je to snazší než v minulém roce. A také mám radost z individuální reakce, kdy mi třeba Šturm a Ayaosi řekli, že klidně nastoupí od začátku, i když byli po Lens úplně vyždímaní.
Zápas pro vás byl komplikovanější tím, že byl ve druhé půli zhruba na 20 minut přerušen kvůli výpadku světel.
Zažil jsem to s Libercem v evropských pohárech, kde se to stalo asi čtyřikrát za poločas, teď poprvé i v lize. Nevím, jestli to někomu pomohlo a jestli ano, tak spíš nám. Měli jsme možnost doplnit tekutiny a říct si, jak ten zápas dohrát. Když to můžete napsat v kabině, tak je to pohodlnější než to na sebe řvát. Přišlo to ve fázi, kdy se ten zápas lámal, a nás to trochu uklidnilo.
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Vítězný gól utkání nakonec patří záložník Nowakovi, pro kterého už byl v lize pátý, díky čemuž je vaším nejlepším střelcem. Čekali jste to, když jste ho přiváděli?
Nečekali. Čekali jsme, že nějaký gól dá, ale dělali jsme ho kvůli – nechci říkat vyloženě jiným věcem, ale to, co rozhodlo, tak byla jeho komplexnost a že umí vystřelil oběma nohama a dát gól i hlavou. Kluci skauti s ním přišli poprvé v zimě s tím, že ho budeme půl roku sledovat, protože byl na hostování. V jeho prospěch hrála i fyzická vybavenost, chytrost, že má vyváženou ofenzivu a defenzivu a že umí dát gól. Ale to, že bude náš nejlepší střelec bychom neřekli. A co taky nevyčtete z analýz, tak že je to skvělý kluk a jakou má mentalitu. Je to bojovník, který žije s týmem.
Velmi dobrý výkon podala také obrana, jejímž tahounem je v posledních zápasech Tomáš Vlček. Co na jeho výkony v téhle sezoně zatím říkáte?
Myslím, že u Tomáše platí, že čím větší zodpovědnost má, tím je lepší. A stejně jako každý hráč čím víc hraje, tím víc se zlepšuje. Určitě vyspěl a je teď schopný řídit tým. Navíc mu vyhovuje ten post centrálního stopera. Navíc si všímáme chemie, kterou má s Markovičem nebo třeba s Chalim. To samé Isife šel hodně nahoru od doby, co hraje na kraji s Ayaosim, protože si hodně rozumí.
A ještě na závěr – jak je na tom Mojmír Chytil, který musel střídat kvůli zranění?
Když jsem ten zákrok viděl, tak jsem hned poslal náhradníky se rozcvičovat, protože jsem myslel, že bude muset střídat hned. Mojma to ale chtěl zkusit a i když kolem 35. minuty začal hodně kulhat, tak řekl, že to dohraje do poločasu. Pak jsme tam poslali Šturma, který nám navíc pomohl při rychlých přechodech.