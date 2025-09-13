ONLINE: Teplice - Ml. Boleslav 2:2, opět srovnáno, za hosty se trefuje Ševčík

Teplice zatím uspěly pouze v zápase s Bohemians, které porazily poměrně přesvědčivě 3:0. Jinak se ale trápí a aktuálně táhnou sérii čtyř prohraných zápasů, v nichž navíc vstřelily pouhé dva góly.
Mladá Boleslav na tom není o moc lépe. Pod novým koučem Alešem Majerem se sice prezentuje atraktivním pojetím hry, nemá však výsledky. Naposledy doma nestačila na Slavii (1:3).
10. M. Pulkrab, 29. J. Auta
M. Trmal - D. Danihel, D. Halinský, D. Večerka, M. Riznič - D. Mareček, D. Trubač, J. Fortelný - J. Auta, M. Pulkrab, B. Nyarko
M. Beránek, J. Cykalo, M. Náprstek, R. Ludha, J. Švanda, R. Jukl, L. Krejčí, M. Radosta, M. Bílek, L. Mareček, J. Jakubko
V. Hora, S. John, M. Zachoval, M. Šubert, M. Krulich, A. Mandous, D. Donát, D. Pech, J. Fulnek, J. Klíma, J. Kolařík