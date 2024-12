ONLINE: Dukla hostí Slovácko, poslední Budějovice hrají v Jablonci

Osmé dějství se původně mělo hrát v polovině září, ale vedení ligy kompletní program vzhledem k blížícím se ničivým povodním odložilo na prosinec.

Jako první měli splněno sparťané, kteří už v úterý zdolali Karvinou 4:1. I když výsledek vypadá jednoznačně, Karviná předvedla na Letné velmi atraktivní fotbal a soupeře, který se v posledních dvou měsících ocitl v nebývalé krizi, notně potrápila.

Sparta vyhrála po pěti zápasech a teprve potřetí za posledních deset kol. „Je to super pocit. Konečně vítězství,“ ulevilo se sparťanskému kouči Larsi Friisovi.

„Chtěli jsme hrát atraktivně, fotbalem bavit, ale mrzí mě, že jsme to Spartě značně ulehčili. Ty chyby, které jsme udělali,“ lamentoval karvinský kouč Martin Hyský.

Zápasy odloženého osmého dějství jsou roztažené do tří dnů. Ve středu se hraje na čtyřech stadionech. Dukla, která o víkendu vybojovala proti Spartě remízu v nastavení, hraje se Slováckem. To se do Prahy vrací po čtyřech dnech, v sobotu remizovala na Bohemians 3:3, když ještě minutu před koncem prohrávalo o dvě branky.

V Pardubicích se představí týmy, které o víkendu nedaly gól. Domácí remizovali s posledními Českými Budějovicemi, Olomouc padla v Teplicích.

Jablonec touží napravit porážku v Plzni, kde po půli vedl 2:0. Soupeřem jsou České Budějovice, jasně nejhorší tým ligy.

Zbývající tři zápasy odloženého osmého kola se hrají ve čtvrtek: šlágrem je souboj Ostravy se suverénní Slavií. Plzeň hraje s Teplicemi a Mladá Boleslav s Libercem.