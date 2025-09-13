Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Slavia - Karviná, rotace před Ligou mistrů. Hrají Prekop, Zmrzlý i Hašioka

Slávističtí fotbalisté se mohou minimálně do neděle posunout do čela ligové tabulky, v 8. kole k tomu potřebují porazit Karvinou. Zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Karvinský Rok Štorman (vpravo) a slávista Tomáš Holeš v souboji o míč | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Slavia ztrácí po sedmi kolech dva body na Spartu, která nastoupí až v neděli večer v Hradci Králové. Proti Karviné se slávisté rovněž chtějí naladit na start hlavní fáze Ligy mistrů – už ve středu doma vyzvou Bodö/Glimt.

I proto kouč Jindřich Trpišovský rotoval se sestavou a udělal sedm změn. Nastupují Staněk – Holeš, Chaloupek, Zima – Hašioka, Oscar, Zafeiris, Zmrzlý – Chytil, Prekop, Provod.

Na lavičce tak jsou Kušej, Douděra, Moses nebo Sadílek, připravená je také nová ofenzivní posila Cham. Mimo jsou zranění obránci Bořil a Ogbu.

Karviná navazuje na povedené výkony z uplynulého ročníku, drží se okolo středu tabulky a naposledy rozstřílela Teplice 4:1. Trefil se mimochodem i Alexandr Bužek, bez nějž se v Edenu kvůli dohodě o hostování musí obejít.

V minulém ročníku skončily oba zápasy debaklem – doma vyhrála Slavia 5:1, venku pak 4:0.

Chance Liga 2025/2026
13. 9. 2025 18:00
Slavia : Karviná 0 : 0
()
Sestavy:
J. Staněk - D. Hašioka, T. Holeš, D. Zima, O. Zmrzlý - Š. Chaloupek, C. Zafeiris, M. Oscar - E. Prekop, M. Chytil, L. Provod
Sestavy:
J. Lapeš - J. Chytrý, S. Camara, D. Krčík, J. Fleišman - A. Labík, R. Štorman, E. Ayaosi, D. Samko, E. Singhateh - A. Gning
Náhradníci:
D. Moses, M. Cham, Š. Slončík, L. Vorlický, T. Vlček, M. Sadílek, V. Kušej, J. Markovič, I. Schranz, D. Douděra, Y. Mbodji
Náhradníci:
O. Mrózek, L. Ezeh, P. Kačor, A. Traoré, J. Křišťan, V. Neuman, J. Fiala, O. Condé
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 7 6 1 0 16:7 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 15:5 17
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 4 3 1 16:7 15
4. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
5. FC ZlínZlín 8 4 2 2 11:9 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 4 1 3 5:4 13
7. MFK KarvináKarviná 7 4 0 3 12:8 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
9. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
12. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
13. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
14. FC Baník OstravaOstrava 6 1 1 4 4:7 4
15. FK TepliceTeplice 7 1 0 6 8:16 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
