Sport bez odpadu se promítne do celého ligového víkendu.
Na stadionech budou podle tiskové zprávy připraveny aktivity zaměřené na třídění odpadu, využívání vratných kelímků i zapojení samotných fanoušků.
„Jedním z hlavních principů naší ESG strategie je převádět její cíle do konkrétního fungování profesionálního fotbalu. Kolo věnované projektu Sport bez odpadu je přesně takovým příkladem,“ uvedla předsedkyně ESG komise LFA Irena Smetanová.
„Odpovědné nakládání s odpady je dnes pro většinu z nás běžnou součástí každodenního života, tento přístup chceme přenést i na stadiony. Věříme, že se fanoušci napříč Chance Ligou zapojí a ukážou, že odnést po sobě kelímek nebo správně vytřídit odpad může být přirozenou součástí utkání.“
Ambasadorem kola bude jedna z nejvýraznějších postav ligové historie a člen Klubu Legend LFA Pavel Horváth.
Během své kariéry působil také v Japonsku, kde sám poznal přístup tamních fanoušků, pro které je úklid tribun a odnášení vlastního odpadu po zápase běžnou součástí návštěvy stadionu.
„Když jsem v Japonsku viděl, jak po zápase zůstávají fanoušci na tribunách a sbírají odpadky, byl to pro mě silný zážitek. Nikdo je k tomu nenutil. Právě proto se mi myšlenka této kampaně líbí. Pokud se podaří, aby si každý odnesl po sobě alespoň jeden kelímek nebo tácek, bude to skvělý výsledek,“ prozradil Horváth.
Do projektu Sport bez odpadu, který funguje už třetím rokem, se zapojily desítky klubů. Vychází z něj odpadové analýzy Institutu cirkulární ekonomiky INCIEN, které přinášejí data o nakládání s odpady na sportovištích, na jejichž základě kluby postupně zavádějí konkrétní opatření.
Na stadionech díky tomu přibyly stovky košů na tříděný odpad, řada klubů zavedla opakovaně použitelné kelímky, elektrické sušiče rukou nebo LED osvětlení. Tyto aktivity financuje Nadace Tipsport, která projekt zastřešuje.
Téma nadcházejícího kola Chance Ligy také navazuje na nově představenou ESG strategii LFA 2030.
Ta by měla sledovat, jak chod ligy dopadá na životní prostředí, sociální oblast a její samotnou správu.
„Chceme patřit mezi ty, kteří udávají směr, nastavují konkrétní cíle a dokážou je převádět do praxe. Přípravě ESG strategie jsme proto společně s kluby a partnery věnovali velkou pozornost a jsem rád, že jsme první profesionální soutěží v Česku, která takto ucelenou strategii připravila,“ řekl Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel LFA.
„Nechceme ale zůstat jen u dokumentu a plánů. Projekty, jako je Sport bez odpadu, ukazují, že řadu konkrétních kroků už dnes dokážeme přenášet přímo do prostředí ligových zápasů.“