ODPÍSKÁNO: Faul na Chytila správně jen za žlutou, říká expert. Co penalta v Plzni?

Vientiess šel na vlastní polovině do skluzu, kterým ale míč netrefil a zasáhl pouze Chytila. Sudí Berka mu udělil žlutou kartu.
„Po obdržení přihrávky se Chytil snažil míč okamžitě odehrát na dalšího spoluhráče, Vientiess se mu v tom pokusil zabránit skluzem, při němž jej zasáhl nártem do nohy. Míč se v okamžiku zákroku nacházel v hratelné vzdálenosti,“ popisuje Mareš.
Na celé situaci největší rozruch vyvolalo spíš to, jak se Chytilův kotník nepříjemně prohnul. Slávistický útočník nakonec kvůli zranění zápas nedohrál.
„Když jsem ten zákrok viděl, tak jsem hned poslal náhradníky se rozcvičovat, protože jsem myslel, že bude muset střídat hned. Mojma to ale chtěl zkusit, a i když kolem 35. minuty začal hodně kulhat, tak řekl, že to dohraje do poločasu,“ popsal trenér Jindřich Trpišovský.
„Myslím, že to následné vychýlení nohy hráče Chytila bylo spíše způsobeno přirozeným pokračováním pohybu při snaze nasměrovat přihrávku. Rozhodčí situaci posoudil na hrací ploše správně,“ doplňuje Mareš.
Slavia nakonec zvítězila 2:0.