NEJ Z LIGY: Štormanova paráda i výtečný Zadražil. Začnou se Pardubice zvedat?

Po osmi kolech má fotbalová Chance Liga nového lídra. Sparta totiž zaváhala na půdě Hradce Králové, jenž podržel gólman Zadražil, a pustila před sebe Slavii, kterou nerozhodila ani fantastická trefa Štormana. Na třetím místě zůstává Jablonec, který se však pořádně nadřel na výhru s posledními Pardubicemi. A co dalšího uplynulý víkend nabídl?
Bend it like Štorman

Fotbalisté Karviné se radují z gólu proti Slavii.

Sedmý start, třetí gól a druhý rovnou z přímého kopu. To už přece nemůže být náhoda. „Už v letní přípravě jsme si všimli, že na tréninku trefuje sedm z deseti pokusů,“ smekl karvinský spoluhráč Albert Labík.

Řeč je o Roku Štormanovi, mladém Slovinci, který zaujal parádou v Edenu. Těžký kop přes zeď zvládl bravurně.

„Myslím, že mu pomohla i rada od Venci Wintera, našeho trenéra brankářů,“ zmínil trenér Martin Hyský. „Řekl mu, že Staněk je gólman, který neriskuje, spíš si v podobných situacích hlídá svou stranu a za zeď moc nechodí.“

Ale pořád to ještě musíte umět trefit, což Štorman očividně zvládá. Trochu jako svého času slavný David Beckham, který měl přímé kopy a střely s neskutečnou falší rovněž na tuty. Odtud také název filmu Bend it like Beckham, který se do češtiny volně a trochu nepřesně překládá coby Blafuj jako Beckham.

Ale zpátky ke Štormanovi, čerstvě 21letému mládežnickému reprezentantovi Slovinska. Do Karviné dorazil už v únoru z týmu NK Radomlje a do ligy zvolna nakoukl už na jaře. Až teď ovšem jeho jméno doopravdy zní. Nádherný (a vítězný) gól z přímého kopu v Hradci Králové, pak trefa v Plzni a teď na Slavii. Na tuhle pravačku pozor.



Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
2. AC Sparta PrahaSparta 8 6 1 1 17:9 19
3. FK JablonecJablonec 8 5 3 0 12:5 18
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 4 3 1 16:7 15
5. FC ZlínZlín 8 4 2 2 11:9 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 4 1 3 5:4 13
7. MFK KarvináKarviná 8 4 0 4 13:11 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 3 1 3 5:8 10
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 2 3 3 10:12 9
11. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. 1. FC SlováckoSlovácko 8 1 2 5 4:10 5
14. FC Baník OstravaOstrava 6 1 1 4 4:7 4
15. FK TepliceTeplice 7 1 0 6 8:16 3
16. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 8:18 2
