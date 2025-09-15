NEJ Z LIGY: Štormanova paráda i výtečný Zadražil. Začnou se Pardubice zvedat?

Bend it like Štorman
Sedmý start, třetí gól a druhý rovnou z přímého kopu. To už přece nemůže být náhoda. „Už v letní přípravě jsme si všimli, že na tréninku trefuje sedm z deseti pokusů,“ smekl karvinský spoluhráč Albert Labík.
Řeč je o Roku Štormanovi, mladém Slovinci, který zaujal parádou v Edenu. Těžký kop přes zeď zvládl bravurně.
„Myslím, že mu pomohla i rada od Venci Wintera, našeho trenéra brankářů,“ zmínil trenér Martin Hyský. „Řekl mu, že Staněk je gólman, který neriskuje, spíš si v podobných situacích hlídá svou stranu a za zeď moc nechodí.“
🚀 Touto parádou srovnal proti Slavii Rok Štorman! 😮 #chanceliga pic.twitter.com/cxJmurCac4— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) September 13, 2025
Ale pořád to ještě musíte umět trefit, což Štorman očividně zvládá. Trochu jako svého času slavný David Beckham, který měl přímé kopy a střely s neskutečnou falší rovněž na tuty. Odtud také název filmu Bend it like Beckham, který se do češtiny volně a trochu nepřesně překládá coby Blafuj jako Beckham.
Ale zpátky ke Štormanovi, čerstvě 21letému mládežnickému reprezentantovi Slovinska. Do Karviné dorazil už v únoru z týmu NK Radomlje a do ligy zvolna nakoukl už na jaře. Až teď ovšem jeho jméno doopravdy zní. Nádherný (a vítězný) gól z přímého kopu v Hradci Králové, pak trefa v Plzni a teď na Slavii. Na tuhle pravačku pozor.