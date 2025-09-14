ONLINE: Jablonec - Pardubice 3:0, domácí kráčí za další výhrou, dvakrát udeřil Jawo

Jablonec patří k týmům s nejlepší formou. A to už hrál se třemi největšími favority na titul!
Se Spartou, Plzní i Slavií navíc shodně remizoval 1:1. K tomu porazil Hradec, Bohemians, Teplice i Slovácko. Pokaždé s nulou.
Postrádat nově bude stopera Jakuba Martince, který v závěru přestupového okna zamířil do Sparty.
Proti posledním Pardubicím se ale očekává, že Severočeši zapíšou páté vítězství.
Pardubice bodovaly jen dvakrát za remízy s Bohemians a Hradcem. Stejně jako Jablonec už hrály se třemi nejtěžšími protivníky, jenže zůstaly na nule. Zlepší si reputaci?
18. J. Chramosta, 33. L. Jawo, 36. L. Jawo
J. Hanuš - D. Souček, N. Tekijaški, F. Novák - M. Cedidla, S. Nebyla, J. Suchan, V. Čanturišvili - F. Zorvan, L. Jawo, J. Chramosta
J. Šerák - J. Trédl, J. Noslin, M. Konečný, R. Mahuta - F. Šancl, Š. Míšek, S. Bammens - V. Sychra, F. Vecheta, V. Patrák
R. Sedláček, A. Alégué, K. Mihelak, N. Innocenti, S. Lavrinčík, D. Puškáč, D. Štěpánek, A. Růsek, R. Pantalon, M. Malenšek, L. Penxa
M. Lexa, A. Tanko, D. Smékal, S. Šimek, K. Vacek, J. Řezníček, D. Šimek, R. Saarma, L. Charatišvili, D. Teah