ONLINE: Hradec Kr. - Sparta, v základu Mercado či Suchomel, chybí Haraslín

Autor:
Sledujeme online   17:02
Sparťanští fotbalisté po reprezentační pauze usilují o další ligové vítězství. V osmém kole hrají v Hradci Králové a tři body mohou získat už posedmé v řadě. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

Královéhradecký obránce Tomáš Petrášek v souboji s Asgerem Sörensenem ze Sparty | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Sparta měla před víkendem dvoubodový náskok na Slavii, která v sobotu porazila Karvinou 3:1.

Naposledy si Sparta po postupu do základní části Konferenční ligy poradila se Zlínem 3:1. Byl to její třináctý soutěžní zápas od startu sezony, vyhrála jich deset.

Brian Priske zvolil proti Hradci Králové následující sestavu: Vindahl – Uchenna, Sörensen, Zelený – Suchomel, Vydra, Kairinen, Mercado – Kuchta, Rrahmani, Birmančevič.

Kvůli zranění chybí kapitán Haraslín, přípravený ještě není ani Kadeřábek. Naopak na lavičce už jsou posily Martinec a Kuol.

Hradec nastupuje do zápasu ve speciálních výročních dresech, které připomínají oslavy 120letého výročí klubu.

Východočeši zatím nasbírali šest bodů, začali sympaticky remízou 2:2 na Slavii, poté následovaly prohry s Karvinou a Jabloncem, další remíza s Pardubicemi, porážka s Mladou Boleslaví, první vítězství nad Olomoucí a naposledy třetí remíza na Dukle.

14. 9. 2025 18:00
Hradec Kr. : Sparta 0 : 0
()
Sestavy:
A. Zadražil - F. Čihák, T. Petrášek, F. Čech - J. Chvátal, S. Dancák, V. Darida, D. Horák - A. Vlkanova, T. Slončík, M. van Buren
Sestavy:
P. Vindahl - J. Zelený, A. Sörensen, E. Uchenna - J. Mercado, P. Vydra, K. Kairinen, M. Suchomel - J. Kuchta, A. Rrahmani, V. Birmančevič
Náhradníci:
O. Mihálik, V. Pilař, M. Vágner, A. Griger, P. Vízek, J. Uhrinčať, J. Elbel, A. Sojka, D. Ludvíček, L. Hruška, L. Kubr
Náhradníci:
F. Panák, L. Sadílek, J. Martinec, J. Surovčík, D. Hollý, S. Eneme, K. Milla, G. Kuol, Á. Preciado
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
2. AC Sparta PrahaSparta 7 6 1 0 16:7 19
3. FK JablonecJablonec 8 5 3 0 12:5 18
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 4 3 1 16:7 15
5. FC ZlínZlín 8 4 2 2 11:9 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 4 1 3 5:4 13
7. MFK KarvináKarviná 8 4 0 4 13:11 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 3 1 3 5:8 10
10. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
12. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
13. 1. FC SlováckoSlovácko 8 1 2 5 4:10 5
14. FC Baník OstravaOstrava 6 1 1 4 4:7 4
15. FK TepliceTeplice 7 1 0 6 8:16 3
16. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 8:18 2
ONLINE: Hradec Kr. - Sparta, v základu Mercado či Suchomel, chybí Haraslín

