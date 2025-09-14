ONLINE: Bohemians - Slovácko, udrží domácí šňůru bez porážky?

Zatímco Bohemians nahrály sedm bodů a mají zápas k dobru, Slovácku se vstup do nové sezony úplně nevydařil.
Naposledy doma nestačilo na Jablonec (0:2), přestože si vytvořilo slušné příležitosti. Obecně celek z Uherského Hradiště trápí koncovka, za sedm utkání skóroval jen čtyřikrát.
Stejný počet gólů mají ve statistikách i Bohemians, kteří v lize triumfovali nad Baníkem a Karvinou. Naposledy remizovali v Pardubicích (1:1) a postoupili v poháru přes Hostouň. Neprohráli už třikrát v řadě, což je jejich nejdelší série od února.
M. Reichl - A. Kadlec, L. Hůlka, J. Vondra - V. Sinjavskij, B. Sakala, A. Čermák, M. Ristovski - V. Zeman, A. Júsuf, V. Drchal
M. Heča - G. Ndefe, F. Vaško, V. Daníček, M. Koscelník - D. Barát, M. Trávník, M. Havlík, P. Blahút, M. Šviderský - M. Kvasina
T. Frühwald, P. Kareem, Š. Černý, O. Mikuda, M. Kadlec, O. Kukučka, M. Hybš, J. Šiman, R. Hrubý, D. Pleštil, J. Kovařík
A. Marinelli, J. Hamza, J. Mulder, P. Juroška, Ž. Medved, J. Borek, M. Petržela, M. Krmenčík, P. Reinberk, T. Fryšták