Domácí trápení pokračuje. Od začátku jsme byli v křeči, řekl Veselý po Hradci

Bohemians mají po šestnácti odehraných kolech třetí nejhorší domácí bilanci v lize, vyhráli jen dvakrát.

V sobotu v závěrečných minutách ztratili dvoubrankový náskok a jen remizovali 3:3 se Slováckem. Místo aby dohrávku 8. kola využili k nabrání sebevědomí, jen prohloubili své trápení.

„Mrzí mě obě ta utkání. Slovácko mě štve o něco víc, protože jsme měli vyhrát. Po Hradci nemám na co žehrat, protože jsme si nezasloužili ani bod a musíme to přijmout,“ prohodil suše Veselý.

Mohla mít ztráta se Slováckem vliv na psychiku hráčů?

Těžko říct. Samozřejmě to nevylučuju, uběhl od toho krátký čas, ale snažili jsme se hráčům říkat, že je to pryč a jdeme dál. Ale nějaký dopad to asi mít mohlo, protože jsme utkání se Slováckem končili v křeči a stejně jsme začali proti Hradci. Od začátku jsem z Hradce cítil lepší energii a nemám pro to vysvětlení. Ale nechci se na to vymlouvat, v první řadě jsem za to zodpovědný já. Ta kritika musí oprávněně padat na mojí hlavu a musím nést následky. Nemůžu ukazovat na hráče.

V čem byl proti Hradci největší problém?

Do utkání jsme nevstoupili dobře, což korunovaly dva zbytečné góly ze standardek v krátkém sledu. Pak už Hradec zápas kontroloval a hrál dobře takticky. Nám nepomohly ani systémové změny ani ty personální. Prakticky jsme si nevytvořili vyloženou šanci, možná ten neuznaný gól. Nezbývá než Hradci poblahopřát.

Dvakrát jste inkasovali ze standardní situace, které vám v letošní sezoně obecně nejdou. Je to systémový problém?.

Samozřejmě. Trošku se nám změnami rozpadla zóna, kterou normálně hrajeme. Nasadili jsme některé nové hráče, ale na druhou stranu je potřeba říct, že Hradec má standardky jako svou hlavní zbraň a dávají po nich většinu branek. Dobře je kopou a mají tam hráče jako Petrášek, Čihák a další, které je těžké uhlídat. Každá standardka pro nás byl problém. A pak se podívejte...

Ano?

Jak jsme je kopali my: tristně. To utkání nám nevyšlo herně, nefungovalo nám nic, ale standardní situací si můžete pomoct. Jenže my jsme prakticky z každé trefili prvního hráče. A v tom byl ten rozdíl mezi oběma týmy. Hradec si ten prostor vždycky dokázal vyčistit.

V případě výhry byste měli stejně bodů jako šesté Slovácko, takhle jste jedenáctí. Mrzí vás to o to víc?

Na vyšší skupinu v tuhle chvíli nemyslíme. Chceme mít dostatek bodů, abychom byli někde ve středu a pak uvidíme, co dál. Myslím, že naše výkony nás neopravňují k tomu na něco takového pomýšlet. Máme hodně výkyvů a do nejlepší šestky patří týmy, které si tu výkonnost drží. Ale samozřejmě tabulka je vyrovnaná a za týden může být všechno jinak.

Jaký je cíl na zbytek podzimu?

Teď se musíme připravit na další zápas, který je už za pár dnů. Spíš než na umístění myslím na bodový zisk. Po podzimu jsme chtěli mít 25 bodů. Mohli jsme mít 23, ale máme 21 a ještě dvě utkání. Čeká nás výjezd na Spartu, což bude náročné, a pak doma Karviná. Uvidíme, kolik toho ještě nahrajeme.

Do utkání nenastoupil Aleš Čermák, Jan Matoušek přišel na druhý poločas, ale zápas nedohrál. Jak jsou na tom?.

Čermák střídal už proti Slovácku, má problémy s kolenem, ale zatím nevíme, co přesně mu je. Uvidíme, jestli ještě stihne na podzim nějaký zápas. U Matouška to vypadá na nějaké svalové zranění, ale uvidíme po dalších vyšetřeních.

Ještě k soupeři. Co jste říkal výkonu Spáčila, jenž vám dal gól? Sledujete ho s Ivanem Haškem s ohledem na národní tým?

Spáčil je velké překvapení. Je to už několikátý hráč, kterého Hradec dokázal takhle vytáhnout. Připomíná mi Václava Jemelku, vzhledem i způsobem hry. Nastupuje za jednadvacítku a určitě je mezi jmény, která sledujeme.