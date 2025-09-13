ONLINE: Baník - Liberec 0:2, hosté se radují podruhé. Po Maškovi skóruje i Mahmič

Liberec před reprezentační přestávkou uhrál doma po dobrém výkonu remízu s Plzní 1:1, předtím však dvakrát padl a aktuálně mu s osmi body patří osmá příčka.
Baník má body pouze čtyři a je až třináctý, odehrál však o dva zápasy méně než zbytek soutěže – duel s Teplicemi přerušil déšť a zápas v Pardubicích si pak ostravští odložili kvůli účasti v kvalifikaci o Konferenční ligu. Naposledy nestačili na Olomouc (0:1).
D. Holec - M. Rusnák, M. Frydrych, K. Pojezný, D. Holzer, O. Kričfaluši - D. Buchta, C. Frýdek, D. Planka, S. Plavšič - T. Zlatohlávek
T. Koubek - P. Hodouš, Š. Gabriel, A. N’Guessan, J. Mikula - J. Koželuh, M. Hlavatý, L. Masopust, E. Mahmič - A. Soliu, L. Mašek
C. Tiéhi, V. Budinský, D. Lischka, A. Munksgaard, D. Látal, D. Owusu, P. Kpozo, E. Šehič, J. Míček, J. Pira, A. Musák
L. Pešl, D. Plechatý, L. Letenay, R. Krollis, A. Kayondo, F. Špatenka, I. Krajčírik, P. Juliš, M. Icha, V. Stránský, T. Diakité
27. K. Pojezný