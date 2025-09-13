Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Baník - Liberec 0:2, hosté se radují podruhé. Po Maškovi skóruje i Mahmič

Autor: ,
Sledujeme online   15:18
Od začátku srpna čekají liberečtí fotbalisté na výhru, v 8. kole Chance Ligy ji zkoušejí vybojovat na půdě Baníku Ostrava. Zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Ermin Mahmič z Liberce slaví svůj gól v zápase proti Baníku. | foto: ČTK

Liberec před reprezentační přestávkou uhrál doma po dobrém výkonu remízu s Plzní 1:1, předtím však dvakrát padl a aktuálně mu s osmi body patří osmá příčka.

Baník má body pouze čtyři a je až třináctý, odehrál však o dva zápasy méně než zbytek soutěže – duel s Teplicemi přerušil déšť a zápas v Pardubicích si pak ostravští odložili kvůli účasti v kvalifikaci o Konferenční ligu. Naposledy nestačili na Olomouc (0:1).

Chance Liga 2025/2026
13. 9. 2025 15:00
Zápas probíhá
Ostrava : Liberec 0 : 2
(0 : 2)
Góly:
Góly:
2. L. Mašek, 19. E. Mahmič
Sestavy:
D. Holec - M. Rusnák, M. Frydrych, K. Pojezný, D. Holzer, O. Kričfaluši - D. Buchta, C. Frýdek, D. Planka, S. Plavšič - T. Zlatohlávek
Sestavy:
T. Koubek - P. Hodouš, Š. Gabriel, A. N’Guessan, J. Mikula - J. Koželuh, M. Hlavatý, L. Masopust, E. Mahmič - A. Soliu, L. Mašek
Náhradníci:
C. Tiéhi, V. Budinský, D. Lischka, A. Munksgaard, D. Látal, D. Owusu, P. Kpozo, E. Šehič, J. Míček, J. Pira, A. Musák
Náhradníci:
L. Pešl, D. Plechatý, L. Letenay, R. Krollis, A. Kayondo, F. Špatenka, I. Krajčírik, P. Juliš, M. Icha, V. Stránský, T. Diakité
Žluté karty:
27. K. Pojezný
Žluté karty:
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

8. kolo

Kompletní los

7. kolo

Kompletní los

SK Sigma Olomouc - FK Teplice

20. 9. • 15:00 • Andrův stadion, Olomouc

Koupit
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 7 6 1 0 16:7 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 15:5 17
3. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
4. FC ZlínZlín 7 4 1 2 10:8 13
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 5:3 13
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 3 3 1 15:7 12
7. MFK KarvináKarviná 7 4 0 3 12:8 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 7 2 2 3 9:10 8
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
11. FK Dukla PrahaDukla 7 1 3 3 6:9 6
12. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
13. FC Baník OstravaOstrava 5 1 1 3 4:5 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 4 11:19 4
15. FK TepliceTeplice 6 1 0 5 6:13 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Fotbalové přestupy ONLINE: Bilbao na Slavii vyrukuje s posilou z an-Nasru

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

ONLINE: Baník - Liberec 0:2, hosté se radují podruhé. Po Maškovi skóruje i Mahmič

Sledujeme online

Od začátku srpna čekají liberečtí fotbalisté na výhru, v 8. kole Chance Ligy ji zkoušejí vybojovat na půdě Baníku Ostrava. Zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

13. září 2025  15:18

ONLINE: Plzeň - Olomouc 1:0, po půlhodině otevírá skóre Durosinmi

Sledujeme online

Střet dvou pohárových zástupců nabízí sobotní program 8. kola Chance Ligy. Plzeňští fotbalisté hostí doma Olomouc a pokud zvítězí, přeskočí ji v tabulce. Zápas má výkop v 15:00 a sledovat ho můžete v...

13. září 2025  14:57

ONLINE: Teplice - Ml. Boleslav 2:1, domácí jdou díky Autovi opět do vedení

Sledujeme online

Tepličtí fotbalisté zatím v novém ročníku Chance Ligy získali pouhé tři body a patří jim patnáctá příčka. V 8. kole zkoušejí uspět doma proti Mladé Boleslavi, která má o bod víc. Zápas má výkop v 15...

13. září 2025  14:56

ONLINE: Zlín - Dukla 0:0, udrží si nováček formu i po reprezentační přestávce?

Sledujeme online

V úvodních sedmi kolech získali 13 bodů a jsou největším překvapením aktuálního ročníku. Zlínští fotbalisté chtějí potvrdit formu i proti Dukle, zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v...

13. září 2025  14:56

ONLINE: Krejčí debutuje v základu proti Newcastlu. Arsenal čelí Nottinghamu

Sledujeme online

První utkání proseděl na lavičce, tentokrát už se český obránce Ladislav Krejčí do hry dostane. Ještě než fotbalisté Wolverhamptonu rozehrají utkání čtvrtého kola Premier League v Newcastlu, bojuje...

13. září 2025  14:54

Ústí neudrželo vedení a ze souboje s Chrudimí veze remízu

Fotbalisté Ústí nad Labem remizovali v 9. kole druhé ligy v Pardubicích nad domácí Chrudimí 1:1 a posunuli se na čtvrté místo v neúplné tabulce. Hostující nováček neudržel v zápase poločasové vedení,...

13. září 2025  13:02

Schick rozhodl z penalty, Leverkusen pod novým koučem vyhrál s Frankfurtem

Fotbalisté Leverkusenu při premiéře trenéra Kaspera Hjulmanda porazili v předehrávce 3. kola bundesligy Frankfurt 3:1, přestože dohrávali bez dvou vyloučených hráčů. Český reprezentant Patrik Schick...

12. září 2025  23:10

Last minute gól a Táborsko vládne jihu. Krásně to chutná, rozplývá se kouč

Třináct soutěžních zápasů Táborsko neporazilo jihočeské rivala po 90 minutách hry. Naposledy v poháru loni na podzim ho vyřadilo ještě jako prvoligový celek v prodloužení domácího poháru. Momentálně...

12. září 2025

Táborsko gólem v nastavení vyhrálo v Budějovicích, za Slavii se opět trefil Necid

Fotbalisté Táborska díky gólu v nastaveném čase zvítězili 2:1 v Českých Budějovicích a upevnili si vedení v druhé lize. Před víkendovým programem 9. kola mají v neúplné tabulce čtyřbodový náskok před...

12. září 2025  21:12

UEFA se slitovala nad Flickem, Barcelona začne Ligu mistrů s trenérem na lavičce

Fotbalisté Barcelony vstoupí příští týden v Newcastlu do nové sezony Ligy mistrů i s trenérem Hansim Flickem na lavičce. Katalánský tým, který se v elitní soutěži představí i v lednu v Praze proti...

12. září 2025  18:22

Budou se hrát evropské ligy v zámoří? UEFA vyčkává, do diskuzí zapojí i fanoušky

U nás podobný nápad kvůli nízkému zájmu zahraničních fanoušků zřejmě nehrozí, ale větší soutěže si s tou myšlenkou už dlouho pohrávají. O pořadatelství ligových fotbalových zápasů mimo Evropu uvažují...

12. září 2025  14:31

Saúdská liga jako Premier League? Al-Ahlí by hrálo o nejlepší čtyřku, tvrdí Toney

Sám v Premier League tři sezony nastupoval, byť v té poslední zhruba půlku zápasů neodehrál kvůli trestu za sázení. Teď hraje Ivan Toney druhým rokem za al-Ahlí a nedávno se mu povedlo jedním výrokem...

12. září 2025  12:45

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.