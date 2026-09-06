ONLINE: Zlín - Teplice 0:1, domácí hrají o první ligové body, Severočeši ale skórují

Zlín má po sedmi kolech skóre 5:13 a nulu v tabulce, což ho přirozeně řadí na poslední místo. Zvedne se?
Minulý víkend podlehl 2:3 brněnské Zbrojovce, jeden gól mu chyběl doma i proti Slovanu Liberec a také v Plzni (2:3). Mezitím postoupil v domácím poháru po vítězství 2:0 nad Uničovem.
Teplice si minulý víkend spravily chuť po třech ligových ztrátách v řadě, když porazily 2:0 Jablonec, účastníka Konferenční ligy. Předtím jen tak tak vyřadily z poháru Křimice (2:1).
15. M. Pulkrab
S. Dostál - A. Gaži, J. Černín, J. Kolář, M. Fukala - C. Nombil, O. Kukučka, M. Pišoja, T. Ulbrich, D. Machalík - T. Poznar
M. Trmal - J. Švanda, O. Vientiess, D. Večerka, M. Riznič - L. Mareček, J. Fortelný, M. Radosta, M. Čermák, I. Hopi - M. Pulkrab
D. Šmiga, M. Kopečný, S. Petruta, S. Kanu, M. Cupák, Š. Bachůrek, L. Bartošák, A. Křapka, D. Grygera, P. Mukuba, F. Appiah
M. Kozák, L. Takács, J. Jakubko, J. Auta, K. Lichtenberg, T. Zlatohlávek, L. Krejčí, R. Jukl, M. Bílek, D. Mareček, D. Taraduda