ONLINE: Sparta - Zlín 0:0, jásal Haraslín, jeho gól ale nakonec ruší ofsajd

Na první místo poskočila Slavia po sobotní výhře 3:1 v Mladé Boleslavi.
Sparťané táhnou od remízy s Jabloncem (1:1) v prvním kole sérii pěti ligových vítězství. Napříč všemi soutěžemi to bylo dokonce devět zápasů, ve čtvrtek nicméně svěřenci Briana Priskeho prohráli v odvetě play off Konferenční Ligy s Rigou 0:1 – navzdory tomu ale postoupili.
Priske řeší v posledních týdnech rozsáhlou marodku zejména v zadních řadách – zranění jsou Cobbaut, Ševínský, Sörensen, Kadeřábek. Za čtyři žluté karty navíc pyká Uchenna.
Dánský kouč zvolil proti Zlínu následující sestavu: Vindahl – Vydra, Panák, Zelený – Preciado, Mannsverk, Kairinen, Mercado – Birmančevič, Rrahmani, Haraslín.
Zlín patří po návratu do první ligy k největším překvapením aktuálního ročníku. Ze šesti zápasů hned čtyřikrát zvítězil, jednou remizoval a padl pouze v Olomouci, kde hrál navíc většinu zápasu v početním oslabení.
Jak zvládne zápas na Spartě?
9. L. Haraslín
P. Vindahl - P. Vydra, F. Panák, J. Zelený - Á. Preciado, S. Mannsverk, K. Kairinen, J. Mercado - V. Birmančevič, A. Rrahmani, L. Haraslín
D. Kerl, M. Solbakken, M. Suchomel, J. Surovčík, L. Sadílek, J. Kuchta, I. Mensah, D. Hollý, S. Eneme, K. Milla
T. Ulbrich, M. Koubek, D. Machalík, T. Poznar, Z. Načkebija, S. Belaník, A. Lopes