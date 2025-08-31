Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Sparta - Zlín 0:0, jásal Haraslín, jeho gól ale nakonec ruší ofsajd

Autor:
Sledujeme online   19:02aktualizováno  20:11
Sparťanští fotbalisté se chtějí vrátit do čela tabulky. Na závěr 7. kola Chance Ligy hrají proti Zlínu, který na ně ztrácí pouhé tři body. Zápas má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Albion Rrahmani slaví druhou branku Sparty. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Na první místo poskočila Slavia po sobotní výhře 3:1 v Mladé Boleslavi.

Sparťané táhnou od remízy s Jabloncem (1:1) v prvním kole sérii pěti ligových vítězství. Napříč všemi soutěžemi to bylo dokonce devět zápasů, ve čtvrtek nicméně svěřenci Briana Priskeho prohráli v odvetě play off Konferenční Ligy s Rigou 0:1 – navzdory tomu ale postoupili.

Priske řeší v posledních týdnech rozsáhlou marodku zejména v zadních řadách – zranění jsou Cobbaut, Ševínský, Sörensen, Kadeřábek. Za čtyři žluté karty navíc pyká Uchenna.

Dánský kouč zvolil proti Zlínu následující sestavu: Vindahl – Vydra, Panák, Zelený – Preciado, Mannsverk, Kairinen, Mercado – Birmančevič, Rrahmani, Haraslín.

Zlín patří po návratu do první ligy k největším překvapením aktuálního ročníku. Ze šesti zápasů hned čtyřikrát zvítězil, jednou remizoval a padl pouze v Olomouci, kde hrál navíc většinu zápasu v početním oslabení.

Jak zvládne zápas na Spartě?

Chance Liga 2025/2026
31. 8. 2025 20:00
Zápas probíhá
Sparta : Zlín 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
9. L. Haraslín
Góly:
Sestavy:
P. Vindahl - P. Vydra, F. Panák, J. Zelený - Á. Preciado, S. Mannsverk, K. Kairinen, J. Mercado - V. Birmančevič, A. Rrahmani, L. Haraslín
Sestavy:
S. Dostál - M. Kopečný, J. Kolář, J. Černín, M. Fukala - J. Didiba, C. Nombil, M. Pišoja, M. Cupák, S. Petruta - S. Kanu
Náhradníci:
D. Kerl, M. Solbakken, M. Suchomel, J. Surovčík, L. Sadílek, J. Kuchta, I. Mensah, D. Hollý, S. Eneme, K. Milla
Náhradníci:
T. Ulbrich, M. Koubek, D. Machalík, T. Poznar, Z. Načkebija, S. Belaník, A. Lopes
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

7. kolo

8. kolo

Kompletní los

6. kolo

7. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 15:5 17
2. AC Sparta PrahaSparta 6 5 1 0 13:6 16
3. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
4. FC ZlínZlín 6 4 1 1 9:5 13
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 5:3 13
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 3 3 1 15:7 12
7. MFK KarvináKarviná 7 4 0 3 12:8 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 7 2 2 3 9:10 8
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
11. FK Dukla PrahaDukla 7 1 3 3 6:9 6
12. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
13. FC Baník OstravaOstrava 5 1 1 3 4:5 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 4 11:19 4
15. FK TepliceTeplice 6 1 0 5 6:13 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fotbalové přestupy ONLINE: Leverkusen údajně zvažuje, že odvolá Ten Haga

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

ONLINE: Sparta - Zlín 0:0, jásal Haraslín, jeho gól ale nakonec ruší ofsajd

Sledujeme online

Sparťanští fotbalisté se chtějí vrátit do čela tabulky. Na závěr 7. kola Chance Ligy hrají proti Zlínu, který na ně ztrácí pouhé tři body. Zápas má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v podrobné...

31. srpna 2025  19:02,  aktualizováno  20:11

Liverpool jásá, šlágr rozsekl Szoboszlai. Diouf asistoval u výhry, City opět bez bodu

Šlágr třetího kola Premier League vyšel lépe Liverpoolu. O těsném a upracovaném vítězství obhájců titulu nad Arsenalem (1:0) rozhodl parádní přímý kop Dominika Szoboszlaie. Manchester City znovu...

31. srpna 2025  14:50,  aktualizováno  19:56

Táborsko porazilo rezervu Sparty, béčko Slavie si zastřílelo. Artis vyhrál ve Vlašimi

Fotbalisté Táborska v 8. kole druhé ligy zvítězili 3:1 na hřišti Sparty B a jsou v čele neúplné tabulky. K posunu jim pomohlo i odložení utkání dvou dosud nejlepších týmů soutěže mezi Zbrojovkou Brno...

31. srpna 2025  12:52,  aktualizováno  19:34

Olomouc - Baník 1:0, domácí slaví díky Vašulínovi, hosté se dál trápí

Aktualizujeme

Fotbalisté Sigmy Olomouc slaví domácí výhru v 7. kole nejvyšší domácí ligy nad Baníkem Ostrava. Vítězný gól zařídil už ve 13. minutě Daniel Vašulín. Šance hostů na srovnání bezpečně likvidoval domácí...

31. srpna 2025,  aktualizováno  19:32

Liberec - Plzeň 1:1, na Ladrův gól reagoval Gabriel, hosté přišli o Višinského

Fotbalisté Plzně v 7. kole první ligy pouze remizovali v Liberci 1:1 a již počtvrté v této sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. V 28. minutě otevřel skóre hostující Tomáš Ladra, po přestávce...

31. srpna 2025  14:30,  aktualizováno  17:54

Fotbalové přestupy ONLINE: Leverkusen údajně zvažuje, že odvolá Ten Haga

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

31. srpna 2025  15:15

Bude „mušle“ olomoucká? Sigma zvažuje, že na sever hostující fandy nepustí

Ty záběry vždy obletí republiku. Když fotbalová Sigma hraje na Andrově stadionu se Slavií, Spartou nebo Baníkem, hanácký klub uvolní hostujícímu táboru ikonickou severní tribunu. A fanoušci soupeře...

31. srpna 2025  11:03

Rok po sestupu v nároďáku. Žádný ostych, říká si Cedidla. V lize riskoval bez masky

Tohle je fotbalová pohádka, která teprve začíná. Loni v červnu v Jablonci sestoupil se Zlínem z první ligy, teď už jako hráč severočeského celku dostal Martin Cedidla poprvé pozvánku do české...

31. srpna 2025  9:46

Trpišovský o posile: Taková tu od Stanciua nebyla. Penalta? Kéž by se tak vracely vždy

Společně s tiskovým mluvčím nejdřív objasnili, proč nechytal Aleš Mandous, když jiný fotbalista na hostování, Filip Prebsl, proti Slavii za Mladou Boleslav nastoupil: „Celý týden měl zdravotní...

31. srpna 2025  9:06

Real zůstává stoprocentní, Mallorcu srazil Vinícius. Atlético dál marně čeká na výhru

Real Madrid vyhrál i třetí zápas v nové sezoně španělské fotbalové ligy, i když s Mallorcou doma překvapivě prohrával. O vítězství 2:1 rozhodl gólem v 38. minutě Vinícius Júnior. Atléticu Madrid se...

30. srpna 2025  23:51

Chytil o Tvrdíkově upřímnosti: I s přítelkyní to máte někdy horší. Kouč mu poradil fígl

Lepší odpověď na to, co se kolem něj v minulém týdnu strhlo, ani dát nemohl. Slávistický fotbalista Mojmír Chytil se po nepříjemném vzkazu přes média klidně mohl urazit nebo snad trucovat. Místo toho...

30. srpna 2025  23:43

Ml. Boleslav - Slavia 1:3, hosty přibrzdila opakovaná penalta, rozhodl Chaloupek

Slávističtí fotbalisté třetí ligovou ztrátu v sezoně nedovolili. V Mladé Boleslavi sice přišli o vedení kvůli opakované penaltě, kterou proměnil Vojta, nakonec však díky trefám Chaloupka a Schranze...

30. srpna 2025  21:58,  aktualizováno  22:41

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.