Každá remíza je ztráta. Nevěděli jsme, co čekat od posil, řekl plzeňský Šulc

„Byl to těžký zápas, Liberec hrál dobře. Řekl bych, že to bylo typicky remízové utkání. V prvním poločase žádné velké šance nebyly kromě těch našich dvou, kdy to Hugo Bačkovský vychytal. Pak jsme dali gól z rohu, ale byl to ofsajd,“ litoval Šulc po souboji, v němž oba góly padly po obrátce a jeho tým musel dotahovat vedení domácích.

Jak náročné pro vás bylo hrát pár dní po pohárovém utkání ve Skotsku?

Měli jsme hodně cestování, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Je to ligový zápas, do kterého musíme jít na sto procent. Start nám bohužel nevyšel. Patnáct minut nám to moc neběhalo a Liberec si vytvořil situace, kdy byl nebezpečný. Pak jsme se trochu rozběhali, ale vyřadili nám střed hřiště a my jsme nevěděli, jak se tam dostat.

Berete bod z Liberce jako ztrátu?

Pro nás je každá remíza ztráta. I když jsem řekl, že to bylo remízové utkání, tak chceme být v tabulce nahoře. Jsme v Plzni a musíme všechno vyhrávat.

Jak jste viděl inkasovaný gól po obří chybě brankáře Tvrdoně, jemuž centrovaný míč propadl mezi rukama do sítě?

To je fotbal, každý dělá chyby. Já byl taky vyřízený a taky mi to nešlo. Taková věc se stane, Marián nás devět zápasů držel nad vodou, takže úplně v pohodě.

V prvním poločase jste měl obrovskou šanci. Viděl jste už míč v síti?

Dobře jsem se uvolnil přes Purzitidise, ale Hugo mě vychytal. Už jsem si myslel, že je to gól, ale on nakonec vytrčil ruku a skvěle to vyrazil.

Plzeň poprvé nasadila posily: stopera Markoviče a útočníka Adua. Jak se vám s nimi hrálo?

Bylo to těžké, oni nevěděli, co od nás čekat, a my zase od nich. Neměli jsme s nimi jediný trénink, ale věřím, že si to sedne. Musím říct, že Markovič odbránil všechno na sto procent a sebral všechny hlavy, takže v pořádku.

Trenér Koubek slavil 73. narozeniny. Dali jste mu hobla?

Ještě ne. Chtěli jsme mu ho dát, kdybychom vyhráli, ale to nevyšlo, takže dneska nic.