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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Slovácko - Pardubice, oba týmy čekají na výhru. Dočká se jeden z nich?

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Sledujeme online   14:19

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Tobiase Boledoviče před překonaným brankářem Tadeášem Stoppenem z Artisu. | foto: ČTK

Oba celky stále čekají na výhru. Dočká se aspoň jeden z nich ve vzájemném utkání. Fotbalisté Slovácka v 7. kole první ligy hostí Pardubice. Zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Hůř než Slovácko a Pardubice už je na tom pouze Zlín, který zatím všechny zápasy prohrál.

Pardubice mají jediný bod za remízu 1:1 s Mladou Boleslaví.

Slovácko má totožné skóre, získalo ale dva body za dvě remízy – s Artisem a naposledy překvapivě s Plzní (oba 1:1).

Chance Liga 2026/2027
5. 9. 2026 15:00
Slovácko : Pardubice
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Sestavy:
M. Heča - Š. Slončík, A. Stojčevski, J. Behiratche - G. Ndefe, G. Sosseh, M. Trávník, M. Šviderský - M. Havlík, F. Horský, P. Juroška
Sestavy:
V. Neuman - J. Noslin, D. Halinský, M. Traore - E. Godwin, S. Šimek, T. Jelínek, T. Boledovič - M. Hlavatý, D. Smékal, A. Tanko
Náhradníci:
D. Puškáč, L. Vorlický, T. Král, P. Blahút, A. Dolžnikov, A. Marinelli, A. Alabi
Náhradníci:
J. Trédl, G. Botos, M. Icha, J. Šerák, V. Drchal, K. Vinicius, R. Mahuta, D. Simon, R. Saarma, E. Samuel, J. Zima
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 6 4 1 1 10:5 13
3. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK JablonecJablonec 5 3 1 1 6:4 10
7. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
8. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 2 1 2 4:5 7
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 1 3 1 6:6 6
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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