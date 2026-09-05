ONLINE: Slovácko - Pardubice, oba týmy čekají na výhru. Dočká se jeden z nich?

Hůř než Slovácko a Pardubice už je na tom pouze Zlín, který zatím všechny zápasy prohrál.
Pardubice mají jediný bod za remízu 1:1 s Mladou Boleslaví.
Slovácko má totožné skóre, získalo ale dva body za dvě remízy – s Artisem a naposledy překvapivě s Plzní (oba 1:1).
M. Heča - Š. Slončík, A. Stojčevski, J. Behiratche - G. Ndefe, G. Sosseh, M. Trávník, M. Šviderský - M. Havlík, F. Horský, P. Juroška
V. Neuman - J. Noslin, D. Halinský, M. Traore - E. Godwin, S. Šimek, T. Jelínek, T. Boledovič - M. Hlavatý, D. Smékal, A. Tanko
D. Puškáč, L. Vorlický, T. Král, P. Blahút, A. Dolžnikov, A. Marinelli, A. Alabi