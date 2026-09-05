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Chance Liga 2026/2027

Svědík po Slavii: Kvůli penaltě jsem cítil bezmoc. Na druhé straně by se nepískala

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  18:36
Trenér Martin Svědík z brněnské Zbrojovky

Trenér Martin Svědík z brněnské Zbrojovky | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Útočník Tomáš Chorý ze Slavie se raduje z gólu.
Útočník Tomáš Chorý ze Slavie se raduje z gólu.
Brankář Adam Hrdina z brněnské Zbrojovky inkasuje gól z penalty.
Fotbalisté Slavie se radují z gólu Tomáše Chorého.
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Výsledek byl nakonec celkem jednoznačný, ale sám zmínil, že se zápas mohl vyvíjet jinak. Tedy nebýt penalty, po níž padl první gól. „Já myslím, že nebyla, ale každý to vidíme jinak. Je to můj názor, ale tuhle situaci neovlivníme. Jak to říkal trenér Dukly: Je to slabý,“ posteskl si Martin Svědík, trenér fotbalistů Zbrojovky Brno, po porážce 0:4 na Slavii.

Zbrojovka dlouho držela stav 0:0, ale deset minut před koncem poločasu Chorý spadl po souboji s Klímou a sudí Beneš nařídil pokutový kop.

Z ní Chorý otevřel skóre, po změně stran Slavia přidala další tři branky a zvítězila jasně 4:0.

„Ano, zasloužené to vítězství je, protože dali čtyři góly. Já jim gratuluju, ale pojďme si říct, jak by se zápas vyvíjel, kdyby ta penalta nebyla,“ rýpl si Svědík.

Slavia - Zbrojovka 4:0, mistr si pomohl penaltou, v závěru už to byla exhibice

Jaké pocity se ve vás v souvislosti s tou penaltou mísí?
Cítil jsem strašnou bezmoc, protože mančaft na něco připravujete, a pak prohráváte 0:1 z takové situace a obraz hry se zákonitě změní. Je to velký zásah do utkání a je potřeba si to uvědomit. Byla 37. minuta, Slavia měla šance, ale rozhodně nás nezavřela na vápně. My jsme také měli spoustu situací, které jsme akorát vyřešili špatně, a vývoj zápasu nebyl jednoznačný. Vás to pak logicky ovlivní, protože se musíte víc tlačit dopředu.

Bavili jste se o tom s hráči během poločasové přestávky?
Ne, o poločase jsme to vůbec neřešili. Spíš jsme řešili výsledek a klukům jsem říkal, ať to brzo neotevřou a ať si dají pozor. Měli jsme velmi dobrý nástup do druhé půle, ale pak nás paralyzoval ten druhý gól. Bohužel jsme to začali strašně brzo otevírat a obranná řada se chovala špatně. Měli jsme být trpělivější.

Slávistický útočník Tomáš Chorý si zpracovává míč v souboji s Kaká z brněnské Zbrojovky.

Slavia pak zápas definitivně zlomila.
Hodnotí se mi to složitě, protože nemůžu říct, že jsme podali špatný výkon, ale prohráli jsme 0:4, což je krutý výsledek. Souvisí to trochu s tím, že jsme do těchto zápasů ještě nedorostli a v některých situacích se chováme naivně. Ve druhé půli jsme dostali góly ze situací, na které upozorňujeme, aby se nestaly. Necháme soupeře navýšit výsledek, který pak vypadá jednoznačně...

Martin Svědík o Tomáši Chorém

„Je to hráč, který vám může rozhodnout zápas, což se také stalo. Vybojoval penaltu, dal z ní gól, pak přidal druhý. Je to fotbalista, který Slavii pomáhá a pomáhal předtím Plzni pomáhá. V podobných situacích se vyžívá a dokáže tyhle zápasy rozhodovat.“

Ale?
Tak jednoznačné to nebylo. Byl velký rozdíl v chování v šestnáctkách na obou stranách. My místo střely volíme centr, ten pak není přesný. Měli jsme jich sypat víc, protože Slavia je v tom zranitelná, ale nebyli jsme přesní a efektní. A pak chyby v obranné fázi. Šturma jsme nechali jít samotného na bránu a potom z jednoho ze závarů pramenila penalta, která ten zápas otevřela a ovlivnila.

O té už jsme se bavili, ale nemyslíte, že se v tom souboji Klíma mohl zachovat jinak? Že dal Chorému záminku spadnout a sudímu možnost odpískat faul?
Když máte vedle sebe dvoumetrového hráče, tak se musíte nějak chovat. Kdybyste mu dali možnost jít do toho souboje jinak nebo ho nechali být, tak vás potrestá. Já si myslím, že takových situací jsou tisíce a každá se posuzuje jinak. A já vám garantuju, že kdyby ta situace byla naopak, tak se pískat nebude. Není tu stejný metr.

Komise rozhodčích navíc od nové sezony už nekomentuje podobné diskutované výroky.
Nekomentuje to, na druhou stranu, pro nás pro trenéry je to stejně jedno. I když to okomentuje, tak ta situace se nevrátí, jede se dál. Nemá smysl se v tom rýpat, jenom říkám názor, což ode mě čekáte. Nebudu tady věšet hlavu a říkat, že ta penalta byla zasloužená. Ne, nebyla, to mužstvo nehrálo tak špatně, aby si to zasloužilo. A proto mě to zlobí a vadí mi to.

Nejenom v Edenu fanoušci protestovali. Tribuna Sever pískala na vlastní příznivce

Co si ze zápasu berete pozitivního? Co vám vyšlo podle plánu?
Slavii jsme dobře eliminovali ve středním bloku v rozehrávce. Věděli jsme, že hodně nakopávají míče do křídelních prostorů, které jsme až na pár situací dobře zachytávali, stejně tak jejich náběhy. Dobře jsme sbírali odražené balony, ale bohužel ta efektivita z nich nebyla taková, jakou bychom si představili.

Navzdory vysoké porážce vás až do konce utkání aktivně podporovali fanoušci, kteří v Edenu zaplnili hostující sektor.
Jsem rád, že jste na tohle téma najel. Je úžasné, co ti lidi předvádí. Jednak že nás přijeli v takovém počtu podpořit a jednak, že se takhle chovají po zápase. Dodávají nám energii, nejenom doma, ale i na výjezdech. Jsou pro nás důležití a jsme na ně pyšní.

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1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
3. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 7 4 1 2 10:9 13
5. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
6. FK JablonecJablonec 5 3 1 1 6:4 10
7. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
8. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 2 1 2 4:5 7
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
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