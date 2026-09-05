Nejenom v Edenu fanoušci protestovali. Tribuna Sever pískala na vlastní příznivce

Nejednalo se tedy o protest pouze slávistů, nefandili ani příznivci brněnské Zbrojovky, kteří v Edenu zaplnili celý hostující sektor.
A podobné to bylo a bude tento víkend i na ostatních ligových stadionech.
„Slavia, do toho,“ zkoušeli se prosadit někteří na protilehlé tribuně, načež se ozval hlasitý pískot od nejaktivnějšího jádra fanoušků, kteří sídlí právě na Tribuně Sever.
Takhle se to opakovalo několikrát, než to i zbylí příznivci vzdali.
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Slavia - Zbrojovka 4:0, mistr si pomohl penaltou, v závěru už to byla exhibice
Fanoušci protestují proti slovům ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného, že by odpalování pyrotechniky na stadionech mohlo být v budoucnu považováno za trestný čin.
„Pyro na tribunách není problém českého fotbalu,“ vzkazovali slávisté a sparťané na transparentech už v průběhu 318. derby minulou neděli.
A hněv fanoušků trvá. Tentokrát byl v Edenu od samotného začátku červený transparent s bílým nápisem: „Stop kriminalizaci fanoušků.“
Teprve po dvanácti minutách začala Tribuna Sever hlasitě fandit, jak bývá zvykem. „Český fotbal,“ spustila nejprve, načež jí hostující sektor odpověděl: „Pro fanoušky.“
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Derby na tribunách nabídlo i společný boj za pyro. A také spousty urážek
Až pak přišly na řadu tradiční chorály, mezi nimiž ale nechyběl ani pokřik proti krokům vedení přivést bezpečnostního poradce Jiřího Komorouse, někdejšího policistu, který se před rokem 1989 ucházel o vstup do StB.
V devadesátých letech působil jako ředitel odboru pro boj s organizovaným zločinem a nyní ve spolupráci s dalším elitním policistou Jiřím Kopečným ve Slavii radí, jak zajistit, aby byl Eden bezpečný.
„Komorous, Kopečný, táhněte do p***!“ nebo „Smrt Kopečnému, smrt Komorousovi,“ znělo Edenem.
Slavia si nicméně navzdory napětí na tribunách dokráčela pro jasnou výhru 4:0.