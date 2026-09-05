ONLINE: Slavia - Zbrojovka, domácí se třemi změnami, hrají Chorý, Isife i Kubiak

Slavia před týdnem zvládla derby se Spartou pohodlně 3:0 a o bod vede ligu.
Proti Zbrojovce zvolil trenér Jindřich Trpišovský následující sestavu: Markovič – Chaloupek, Zima, Konečný – Isife, Sadílek, Nowak, Kubiak – Provod, Chorý, Šturm. Proti derby jsou v ní tři změny: Isife, Kubiak a Chorý nahradili Vlčka, Ayaosiho a Ouandau.
Zbrojovka zatím prožívá skvělý návrat mezi elitu. Má třináct bodů, už porazila Spartu, remizovala s Plzní a aktuálně táhne sérii tří vítězství.
Když hrála se Slavií v Edenu naposledy, prohrála 0:2. Jak si povede tentokrát?