ONLINE: Olomouc - Bohemians, hosté neprohráli čtyři zápasy. Prodlouží sérii?

Ze čtyř utkání bez prohry ale jen jednou Bohemians zvítězili, a tak jsou aktuálně se šesti body jedenáctí. Mají však za sebou o jeden zápas méně než většina ligy.
To Olomouc je pátá navzdory tomu, že naposledy prohrála s Baníkem 0:1.
V minulém ročníku vyhrála Sigma tři ze čtyř vzájemných zápasů v lize, včetně dvou v nadstavbové skupině o umístění. Čtvrtý skončil remízou.
J. Koutný - A. Sylla, M. Malý, L. Lurvink - M. Hadaš, P. Baráth, M. Beran, A. Ghali - D. Janošek, V. Sejk, F. Krivak
T. Frühwald - P. Kareem, D. Lischka, M. Kadlec - M. Havel, V. Smrž, R. Květ, D. Javorček - A. Čermák, V. Pilař, L. Almási
D. Barát, J. Dembe, D. Tkáč, J. Šíp, M. Hruška, J. Kliment, J. Spáčil, S. Noumbissie, M. Soldo, H. Mikaelsson, A. Ekeroth
Š. Černý, V. Zeman, J. Kovařík, M. Reichl, J. Matoušek, L. Krobot, J. Vondra, D. Vala, D. Heidenreich, P. Mirvald, M. Banda