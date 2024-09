Kliment zdeptal Baník dvěma góly i tvrdou hrou. Repre? Nikdo mi nevolal

„Žádný telefonát jsem nedostal,“ prozradil. Při dotazu, zda jej absence v národním výběru mrzí, se dlouze zamyslel a odfrkl si. Načež se rozpovídal.

„Kdybych tam ještě nebyl, asi by mě to mrzelo hodně. Je to složitá věc, na to odpovídat. V reprezentaci chce být každý, je to zásluha za výkony, které předvádíte. Na druhou stranu, nejsem v pozici, kdy bych měl hodnotit, jestli tam mám jet, nebo ne.“

„Je tam spoustu jiných hráčů, kteří hrají v o dost těžších ligách než je česká. Určitě to není tak, že bych si stěžoval: ‚Ježíšmarjá, jak to, že tam nejsem.‘ Určitě by mě nominace potěšila, ale někdo mi říkal, že kdybych jel, mohl bych ztratit formu v lize, takže možná něco špatné je pro něco dobré. Nedělám si z toho těžkou hlavu,“ pověděl Kliment.

Formu má přitom skvostnou. V neděli zažil už třetí dvougólový zápas v probíhajícím ročníku. Nejprve po přistrčení Zorvana propálil Markoviče, pak střelou doprostřed proměnil penaltu. Sigmě jeho příděl stačil na bod – s Baníkem remizovala 2:2, na druhé straně totiž zářil Šín, který se stejně jako Kliment prosadil dvakrát.

Kliment ovšem nedeptal Baník pouze svojí přesnou muškou. V prvním poločase několikrát nepříjemně dojel stopery Ostravy. Po jeho zásazích se v bolestech svíjel Chaluš i Frydrych.

„Konzultoval jsem to s rozhodčím, některé věci se mi nelíbily. Nebylo to úplně korektní, ale rozhodčí to s ním asi vydiskutoval. Je nepříjemný, střelecky se mu daří, při prvním gólu krásně uklidil balon pod Markoviče, má formu,“ pověděl trenér Baníku Pavel Hapal.

„Stopeři jsou velcí a silní, já s nimi musím držet krok. Musím jim to znepříjemňovat, občas to bylo na hraně, ale nikdy se nesnažím hrát zákeřně, abych někoho zranil,“ ujistil Kliment.

„Ale v dnešním fotbale to tak je, že když budete ze soubojů uhýbat, bude vás to ještě víc bolet. Takže já se do toho snažím šlapat. Bylo to asi na hraně žluté karty, ale jsem rád, že jsem ji nedostal,“ pověděl útočník Olomouce, který od začátku sezony už posbíral tři žluté.

„Co bychom dělali bez něj? Musel by góly dávat někdo jiný,“ pousmál se trenér Tomáš Janotka.

„Asi bychom neměli takto ustřeleného střelce, i když máme jeden podobný klenot na lavičce a Lukáš Juliš už se prokázal jako střelec několikrát. Čili buď by to bylo na Juldovi, nebo by sem museli zapojit další hráči. My jsme vděční, že má Kliment takovou formu, navíc měl narozeniny, takže jsme mu popřáli a jasně jsme řekli, že když má někdo narozky, gól dá, protože je kolem něho auta a má v ten den štěstí.“