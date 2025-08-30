ONLINE: Pardubice - Bohemians, domácí doufají ve zlepšení i první výhru

Pardubice v pondělí oficiálně koupil miliardář Karel Pražák, jehož skupina Kaprain získala 70procentní podíl. Slíbil stabilitu a nový náboj, do konce přestupového období zbývá devět dnů.
Východočeský klub zatím v lize strádá, měl však náročný los plný soupeřů s ambicemi na přední příčky. Pardubice padly s Plzní, Libercem, Spartou i Slavií. Remizovaly v derby v Hradci Králové (1:1), což je jejich jediný bodový zápis.
Přidat mohou další, neb fotbalisté Bohemians zatím neprožívají ideální start do sezony. Naposledy si ale vyšlápli na Karvinou (2:1), což byl jejich první úspěch od startu ročníku, kdy porazili Baník (1:0). Mezitím padli se Slavií, Teplicemi a Jabloncem, přičemž nevstřelili ani gól.
J. Šerák - M. Konečný, J. Noslin, L. Lurvink, R. Mahuta - Š. Míšek, F. Šancl, R. Saarma - V. Sychra, S. Bammens, V. Patrák
M. Reichl - A. Kadlec, L. Hůlka, J. Vondra, V. Sinjavskij - N. Okeke, B. Sakala, D. Pleštil, A. Čermák, J. Kovařík - A. Júsuf
S. Šimek, J. Stejskal, K. Vacek, E. Rama, F. Brdička, J. Trédl, M. Lexa, M. Kvaček, D. Zarate
O. Kukučka, M. Ristovski, R. Hrubý, M. Hybš, D. Vala, J. Šiman, T. Frühwald, P. Kareem, M. Kadlec, V. Zeman, Š. Černý