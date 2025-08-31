Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Olomouc - Baník, hosté se chtějí vzdálit spodním patrům tabulky

17:00
Tři dny poté, co oba týmy odehrály své zápasy v evropských pohárech, se utkají v domácí soutěži. V 7. kole fotbalové ligy Sigma Olomouc doma vyzve Baník Ostrava, zápas má výkop v 17.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Ostravský Daniel Holzer se napřahuje ke střele během utkání proti Olomouci. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Ani jeden z týmů svůj čtvrteční zápas nevyhrál. Olomouc ani v odvetě play off Evropské ligy nestačila na Malmö a spadla do té Konferenční. Do té se nakonec neprobojoval Baník, jelikož nedokázal zvrátit dvojzápas s Celje.

Příliš se mu nedaří ani v domácí soutěži, kde se potácí ve spodku tabulky a poprvé vyhrál teprve před týdnem proti Slovácku (2:0). Má však odehráno o dva zápasy méně než většina ligy – utkání s Teplicemi přerušil déšť, duel s Pardubicemi si ostravští odložili před dvojzápasem s Celje.

To Olomouc navazuje na loňskou sezonu a drží se na předních příčkách. Z posledních tří zápasů však třikrát prohrála, naposledy nestačila na Hradec Králové (0:1).

Chance Liga 2025/2026
31. 8. 2025 17:30
Olomouc : Ostrava 0 : 0
()
Sestavy:
J. Koutný - F. Slavíček, A. Sylla, J. Král, J. Sláma - J. Spáčil, R. Breite, S. Michez, Š. Langer, J. Navrátil - D. Vašulín
Sestavy:
D. Holec - M. Frydrych, K. Pojezný, D. Lischka - D. Buchta, C. Tiéhi, D. Holzer, C. Frýdek - J. Boula, E. Prekop, S. Plavšič
Náhradníci:
T. Kostadinov, J. Šíp, A. Dumitrescu, M. Mikulenka, A. Dolžnikov, D. Janošek, M. Hruška, A. Růsek, J. Chvátal, M. Tijani, T. Huk
Náhradníci:
E. Šehič, M. Rusnák, A. Munksgaard, D. Látal, D. Owusu, J. Pira, V. Budinský, M. Chaluš, T. Zlatohlávek
7. kolo

8. kolo

Kompletní los

6. kolo

7. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 15:5 17
2. AC Sparta PrahaSparta 6 5 1 0 13:6 16
3. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
4. FC ZlínZlín 6 4 1 1 9:5 13
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 3 3 1 15:7 12
6. MFK KarvináKarviná 7 4 0 3 12:8 12
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 4:3 10
8. FC Slovan LiberecLiberec 7 2 2 3 9:10 8
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
11. FK Dukla PrahaDukla 7 1 3 3 6:9 6
12. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
13. FC Baník OstravaOstrava 4 1 1 2 4:4 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 4 11:19 4
15. FK TepliceTeplice 6 1 0 5 6:13 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fotbalové přestupy ONLINE: Leverkusen údajně zvažuje, že odvolá Ten Haga

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

31. srpna 2025

ONLINE: Další prohra City, West Ham zabral proti Nottinghamu. Liverpool čeká Arsenal

Sledujeme online

Překvapení na úvod nedělního programu třetího kola Premier League. Manchester City znovu vyšel naprázdno, proti Brightonu neudržel vedení a prohrál 1:2. První tři body v nové sezoně si naopak připsal...

31. srpna 2025  14:50,  aktualizováno 

ONLINE: Liberec - Plzeň 1:1, Gabriel srovnává, Letenay kousek od obratu

Sledujeme online

Po rozpačitém vstupu se plzeňští fotbalisté postupně začínají v Chance Lize zvedat. Třetí výhru v řadě si chtějí připsat v 7. kole na půdě Liberce. Zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v...

31. srpna 2025  14:30,  aktualizováno  16:55

Fotbalové přestupy ONLINE: Leverkusen údajně zvažuje, že odvolá Ten Haga

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

31. srpna 2025  15:15

Táborsko porazilo rezervu Sparty, béčko Slavie si zastřílelo proti Chrudimi

Fotbalisté Táborska v 8. kole druhé ligy zvítězili 3:1 na hřišti Sparty B a jsou v čele neúplné tabulky. K posunu jim pomohlo i odložení utkání dvou dosud nejlepších týmů soutěže mezi Zbrojovkou Brno...

31. srpna 2025  12:52

Bude „mušle“ olomoucká? Sigma zvažuje, že na sever hostující fandy nepustí

Ty záběry vždy obletí republiku. Když fotbalová Sigma hraje na Andrově stadionu se Slavií, Spartou nebo Baníkem, hanácký klub uvolní hostujícímu táboru ikonickou severní tribunu. A fanoušci soupeře...

31. srpna 2025  11:03

Rok po sestupu v nároďáku. Žádný ostych, říká si Cedidla. V lize riskoval bez masky

Tohle je fotbalová pohádka, která teprve začíná. Loni v červnu v Jablonci sestoupil se Zlínem z první ligy, teď už jako hráč severočeského celku dostal Martin Cedidla poprvé pozvánku do české...

31. srpna 2025  9:46

Trpišovský o posile: Taková tu od Stanciua nebyla. Penalta? Kéž by se tak vracely vždy

Společně s tiskovým mluvčím nejdřív objasnili, proč nechytal Aleš Mandous, když jiný fotbalista na hostování, Filip Prebsl, proti Slavii za Mladou Boleslav nastoupil: „Celý týden měl zdravotní...

31. srpna 2025  9:06

Real zůstává stoprocentní, Mallorcu srazil Vinícius. Atlético dál marně čeká na výhru

Real Madrid vyhrál i třetí zápas v nové sezoně španělské fotbalové ligy, i když s Mallorcou doma překvapivě prohrával. O vítězství 2:1 rozhodl gólem v 38. minutě Vinícius Júnior. Atléticu Madrid se...

30. srpna 2025  23:51

Chytil o Tvrdíkově upřímnosti: I s přítelkyní to máte někdy horší. Kouč mu poradil fígl

Lepší odpověď na to, co se kolem něj v minulém týdnu strhlo, ani dát nemohl. Slávistický fotbalista Mojmír Chytil se po nepříjemném vzkazu přes média klidně mohl urazit nebo snad trucovat. Místo toho...

30. srpna 2025  23:43

Ml. Boleslav - Slavia 1:3, hosty přibrzdila opakovaná penalta, rozhodl Chaloupek

Slávističtí fotbalisté třetí ligovou ztrátu v sezoně nedovolili. V Mladé Boleslavi sice přišli o vedení kvůli opakované penaltě, kterou proměnil Vojta, nakonec však díky trefám Chaloupka a Schranze...

30. srpna 2025  21:58,  aktualizováno  22:41

Zaplaťpánbůh za bod. Ale i přes trable týmu jsme chtěli víc, řekl Kadlec po remíze

Do konce už moc času nezbývalo. Běžela 86. minuta sobotního utkání v Pardubicích, když se při rohu odpoutal od pardubického stopera Noslina a následně z pravé strany propálil brankáře Šeráka. Adam...

30. srpna 2025  22:04

