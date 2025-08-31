ONLINE: Olomouc - Baník, hosté se chtějí vzdálit spodním patrům tabulky

Ani jeden z týmů svůj čtvrteční zápas nevyhrál. Olomouc ani v odvetě play off Evropské ligy nestačila na Malmö a spadla do té Konferenční. Do té se nakonec neprobojoval Baník, jelikož nedokázal zvrátit dvojzápas s Celje.
Příliš se mu nedaří ani v domácí soutěži, kde se potácí ve spodku tabulky a poprvé vyhrál teprve před týdnem proti Slovácku (2:0). Má však odehráno o dva zápasy méně než většina ligy – utkání s Teplicemi přerušil déšť, duel s Pardubicemi si ostravští odložili před dvojzápasem s Celje.
To Olomouc navazuje na loňskou sezonu a drží se na předních příčkách. Z posledních tří zápasů však třikrát prohrála, naposledy nestačila na Hradec Králové (0:1).
J. Koutný - F. Slavíček, A. Sylla, J. Král, J. Sláma - J. Spáčil, R. Breite, S. Michez, Š. Langer, J. Navrátil - D. Vašulín
D. Holec - M. Frydrych, K. Pojezný, D. Lischka - D. Buchta, C. Tiéhi, D. Holzer, C. Frýdek - J. Boula, E. Prekop, S. Plavšič
T. Kostadinov, J. Šíp, A. Dumitrescu, M. Mikulenka, A. Dolžnikov, D. Janošek, M. Hruška, A. Růsek, J. Chvátal, M. Tijani, T. Huk
E. Šehič, M. Rusnák, A. Munksgaard, D. Látal, D. Owusu, J. Pira, V. Budinský, M. Chaluš, T. Zlatohlávek