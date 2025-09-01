Chance Liga 2025/2026

NEJ Z LIGY: Veselého varování i Gning proti svým. A všechno nejlepší, Růženko!

Autor: ,
  9:26
I po sedmi kolech fotbalové ligy je na čele tabulky Sparta, o dva body za ní pak následuje Slavia. Ta zvítězila 3:1 v Mladé Boleslavi, kde se musela oklepat ze soupeřovy opakované penalty. Na první vítězství nadále čekají Pardubice, jejichž fanoušci nápaditě vítali nového majitele Karla Pražáka. A co dalšího ligový víkend nabídl?
Část 1/5

Fanynka slavila devadesátku

Růžena Pašková, nejslavnější fanynka fotbalového Slovácka, dostala k devadesátinám dort a dres.

Viděli jste snad na některém z ligových stadionů o víkendu milejší scénu?

Legendární fanynka fotbalového Slovácka, oblíbená babička Růža, slavila devadesátku. Od hráčů dostala pusu a dres s jmenovkou, od klubu dort a od fanoušků písničku.

Hodně štěstí a zdraví, vážená paní Pašková.

Kdo pravidelně chodí na stadion v Uherském Hradišti, energickou dámu s modrým přelivem ve vlasech dobře zná. Často ji hledají i režiséři přímých přenosů.

„Tahle barva vlasů se mi líbila už před čtyřiceti lety, a to ještě Slovácko neexistovalo,“ říkala před rokem, když slavila 89. Párty k jubileu jí v sobotu pokazil soupeř z Jablonce, na Slovácku zvítězil 2:0.



Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 7 6 1 0 16:7 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 15:5 17
3. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
4. FC ZlínZlín 7 4 1 2 10:8 13
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 5:3 13
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 3 3 1 15:7 12
7. MFK KarvináKarviná 7 4 0 3 12:8 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 7 2 2 3 9:10 8
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
11. FK Dukla PrahaDukla 7 1 3 3 6:9 6
12. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
13. FC Baník OstravaOstrava 5 1 1 3 4:5 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 4 11:19 4
15. FK TepliceTeplice 6 1 0 5 6:13 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
Koubek se po remíze čílil: Jsem zděšený, kam fotbal směřuje. Tohle byl wrestling!

Jeho tým dlouho vedl, ale nakonec v Liberci remizoval 1:1. Víc než to však plzeňskému trenérovi Miroslavu Koubkovi vadil podle něj až příliš agresivní styl utkání. „To není fotbal, to je wrestling,...

31. srpna 2025  20:19

Táborsko porazilo rezervu Sparty, Ústí přetlačilo Budějovice. Slaví také Artis

Fotbalisté Táborska v 8. kole druhé ligy zvítězili 3:1 na hřišti Sparty B a jsou v čele neúplné tabulky. K posunu jim pomohlo i odložení utkání dvou dosud nejlepších týmů soutěže mezi Zbrojovkou Brno...

31. srpna 2025  12:52,  aktualizováno  20:14

