NEJ Z LIGY: Veselého varování i Gning proti svým. A všechno nejlepší, Růženko!

Fanynka slavila devadesátku
Viděli jste snad na některém z ligových stadionů o víkendu milejší scénu?
Legendární fanynka fotbalového Slovácka, oblíbená babička Růža, slavila devadesátku. Od hráčů dostala pusu a dres s jmenovkou, od klubu dort a od fanoušků písničku.
Hodně štěstí a zdraví, vážená paní Pašková.
Dnes byl u nás na Slovácku zápas oslavou fanouškovství v jeho ryzí formě. Naše milovaná Růženka slavila úctyhodných 90 let a jako vždy byla plná energie a entuziasmu a vášně pro svůj milovaný klub! Růženko vše nej a buď s námi co nejdéle 💙🤍🌹 pic.twitter.com/euXeeEyCXA— SlováckoNaFurt (@slovackonafurt) August 30, 2025
Kdo pravidelně chodí na stadion v Uherském Hradišti, energickou dámu s modrým přelivem ve vlasech dobře zná. Často ji hledají i režiséři přímých přenosů.
„Tahle barva vlasů se mi líbila už před čtyřiceti lety, a to ještě Slovácko neexistovalo,“ říkala před rokem, když slavila 89. Párty k jubileu jí v sobotu pokazil soupeř z Jablonce, na Slovácku zvítězil 2:0.