ONLINE: Ml. Boleslav - Slavia, v základu Chytil i Moses. Zafeiris opět na lavičce

Dozvěděli se osmičku soupeřů, se kterými se utkají v hvězdné Champions League. Teď ale musejí slávističtí fotbalisté před reprezentační pauzou zabrat v lize. Sedmé kolo hrají v Mladé Boleslavi, která sice dává spousty gólů, nicméně bodů příliš nesbírá. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 20 hodin.

Slávista David Douděra se drží za hlavu po promarněné šanci před brankářem Matoušem Trmalem z Mladé Boleslavi. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Podzimní program se po přestávce rozjede naplno. Slavia dosud nemusela řešit letní předkola, což se od poloviny září změní.

I proto tolik nerotovala kádrem a nevyužívala nové posily, které do týmu přišly. A ta nejčerstvější jen pár minut před zápasem, kdy slávisté oznámili příchod rakouského ofenzivního univerzála Muhammeda Chama. Ten však zatím do utkání nezasáhne.

Kouč Jindřich Trpišovský věří útočníkovi Chytilovi, jenž je v základní sestavě podruhé v řadě. V záloze spolu hrají Oscar, Moses i Michal Sadílek. Zafeiris, který je ve Slavii nově na hostování z řeckého PAOKu, znovu začíná pouze na lavičce. Jinak je sestava stabilní.

Stejně jako v minulém kole Slavia dovolila hráčům na hostování, aby proti ní mohli nastoupit. V sestavě Boleslavi proto nechybí obránce Prebsl, gólman Mandous však nechytá, nahrazuje ho Floder, jenž chytal v týdnu proti Rokycanům v poháru.

Slavia získala Chama, kterého chtěla už loni. Jsem fanouškem Trpišovského, říká

Slavia byla před víkendem v lize na druhém místě se ztrátou dvou bodů na vedoucí Spartu, která přes tři předkola postoupila do Konferenční ligy. Hosté ztratili body za remízy s Hradcem Králové a v Jablonci, teď je čeká aktivní Mladá Boleslav.

Ta sice nastřílela deset gólů, což je čtvrté nejvyšší číslo, ale krčí se na čtrnáctém místě se čtyřmi body. Svou produktivitu využila jen proti oslabenému Hradci (3:2) a v prvním kole s Libercem (3:3).

To Slavia je zatím neporažená a pyšní se druhou nejlepší obranou.

Zvládne poslední krok před pauzou, což by jí zaručilo první místo minimálně do neděle?

Chance Liga 2025/2026
30. 8. 2025 20:00
Ml. Boleslav : Slavia 0 : 0
()
Sestavy:
J. Floder - F. Matoušek, M. Králik, F. Prebsl, D. Donát - D. Pech, R. Macek, S. John, J. Zíka, N. Penner - M. Vojta
Sestavy:
J. Staněk - D. Douděra, T. Holeš, I. Ogbu, J. Bořil - M. Oscar, M. Sadílek, D. Moses, V. Kušej, L. Provod - M. Chytil
Náhradníci:
M. Ševčík, D. Langhamer, J. Fulnek, J. Klíma, D. Kostka, V. Hora, D. Kořán, T. Král, M. Krulich, M. Zachoval, J. Kolařík
Náhradníci:
J. Markovič, L. Vorlický, I. Schranz, O. Zmrzlý, C. Zafeiris, Š. Chaloupek, D. Toula, D. Teah, Y. Sanyang, D. Hašioka, Y. Mbodji
7. kolo

8. kolo

Kompletní los

6. kolo

7. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 6 5 1 0 13:6 16
2. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 12:4 14
3. FC ZlínZlín 6 4 1 1 9:5 13
4. MFK KarvináKarviná 7 4 0 3 12:8 12
5. FK JablonecJablonec 6 3 3 0 7:3 12
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 3 2 1 14:6 11
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 4:3 10
8. FC Slovan LiberecLiberec 6 2 1 3 8:9 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
11. FK Dukla PrahaDukla 7 1 3 3 6:9 6
12. 1. FC SlováckoSlovácko 6 1 2 3 4:7 5
13. FC Baník OstravaOstrava 4 1 1 2 4:4 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
15. FK TepliceTeplice 6 1 0 5 6:13 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
Zobrazit více
Sbalit

