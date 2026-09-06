ONLINE: Boleslav - Baník, oba týmy chtějí navázat na úspěšné období

Mladá Boleslav hraje ligu po dvou týdnech, minulý víkend totiž na Bohemians nenastoupila kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění v týmu.
Naposledy nastoupili Středočeši v domácím poháru, ve kterém zvítězili 4:0 nad pražským Meteorem. Předtím hráli v lize pětkrát, třikrát za tři body a dvakrát s remízou. I proto zatím svěřenci trenére Aleše Majera patří k nejlepším v soutěži.
Baník rovněž prožívá úspěšné období. Naposledy doma porazil 1:0 olomouckou Sigmu, předtím si v poháru zastřílel a porazil Spartu Brno vysoko 9:0, v lize zase zvítězil nad Artisem 1:0.
Teď však přichází těžké venkovní utkání.
J. Floder - D. Donát, O. Karafiát, M. Králik, M. Hybš - D. Pech, J. Zíka, S. John, D. Langhamer, M. Šubert - J. Klíma
V. Vorel, D. Mareš, M. Obdržálek, F. Kolář, J. Kolářík, M. Zachoval, J. Buryán, L. Letenay, F. Matoušek
M. Frydrych, V. Budinský, M. Chaluš, A. Traoré, M. Kmeť, A. Musák, D. Gilbert, M. Djačuk, F. Šancl