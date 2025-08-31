Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Liberec - Plzeň 0:0, potvrdí hosté stoupající formu i na severu Čech?

Po rozpačitém vstupu se plzeňští fotbalisté postupně začínají v Chance Lize zvedat. Třetí výhru v řadě si chtějí připsat v 7. kole na půdě Liberce. Zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Plzeňský útočník Rafiu Durosinmi (vlevo) a Šimon Gabriel z Liberce | foto: Petr EretMAFRA

Plzeň po úvodní přesvědčivé výhře v Pardubicích (5:1) třikrát za sebou ztratila a její menší krize vyvrcholila porážkou na Dukle. Pak se ale zvedla v dohrávce s Mladou Boleslaví, kterou rozstřílela 5:0, a naposledy zdolala i Karvinou.

Liberec má sedm bodů, tedy o čtyři méně než Plzeň, a prohrál tři z posledních čtyř zápasů. Před týdnem si neporadil s nováčkem ze Zlína (0:1).

Liberec : Plzeň 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
T. Koubek - J. Koželuh, Š. Gabriel, A. N’Guessan, A. Kayondo - V. Stránský, M. Icha, P. Hodouš, M. Hlavatý, A. Soliu - L. Mašek
Sestavy:
M. Jedlička - J. Paluska, S. Markovič, V. Jemelka - A. Memič, L. Červ, T. Ladra, C. Souaré - D. Višinský, M. Vydra, C. Kabongo
Náhradníci:
P. Juliš, A. Ghali, P. Dulay, F. Špatenka, J. Musil, L. Pešl, D. Plechatý, L. Masopust, J. Mikula, E. Mahmič, L. Letenay
Náhradníci:
M. Doski, A. Zeljkovič, F. Wiegele, J. Bello, J. Panoš, P. Adu, M. Tvrdoň, M. Havel, M. Valenta
SK Slavia Praha - MFK Karviná

13. 9. • 18:00 • FORTUNA ARENA, Praha 10-Vršovice

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 15:5 17
2. AC Sparta PrahaSparta 6 5 1 0 13:6 16
3. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
4. FC ZlínZlín 6 4 1 1 9:5 13
5. MFK KarvináKarviná 7 4 0 3 12:8 12
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 3 2 1 14:6 11
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 4:3 10
8. FC Slovan LiberecLiberec 6 2 1 3 8:9 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
11. FK Dukla PrahaDukla 7 1 3 3 6:9 6
12. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
13. FC Baník OstravaOstrava 4 1 1 2 4:4 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 4 11:19 4
15. FK TepliceTeplice 6 1 0 5 6:13 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fotbalové přestupy ONLINE: Kofod bude Spartě dlouho chybět, Slavia hlásí posilu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

ONLINE: West Ham se Součkem i Dioufem hraje na Nottinghamu, v akci i City

Sledujeme online

Čtyři zápasy nabízí nedělní program 3. kola anglické fotbalové ligy. Od 15 hodin hraje trápící se West Ham na půdě Nottinghamu a ve stejný čas Brighton hostí Manchester City. V 17.30 následuje šlágr...

31. srpna 2025  14:50

Táborsko porazilo rezervu Sparty, béčko Slavie si zastřílelo proti Chrudimi

Fotbalisté Táborska v 8. kole druhé ligy zvítězili 3:1 na hřišti Sparty B a jsou v čele neúplné tabulky. K posunu jim pomohlo i odložení utkání dvou dosud nejlepších týmů soutěže mezi Zbrojovkou Brno...

31. srpna 2025  12:52

Bude „mušle“ olomoucká? Sigma zvažuje, že na sever hostující fandy nepustí

Ty záběry vždy obletí republiku. Když fotbalová Sigma hraje na Andrově stadionu se Slavií, Spartou nebo Baníkem, hanácký klub uvolní hostujícímu táboru ikonickou severní tribunu. A fanoušci soupeře...

31. srpna 2025  11:03

Rok po sestupu v nároďáku. Žádný ostych, říká si Cedidla. V lize riskoval bez masky

Tohle je fotbalová pohádka, která teprve začíná. Loni v červnu v Jablonci sestoupil se Zlínem z první ligy, teď už jako hráč severočeského celku dostal Martin Cedidla poprvé pozvánku do české...

31. srpna 2025  9:46

Trpišovský o posile: Taková tu od Stanciua nebyla. Penalta? Kéž by se tak vracely vždy

Společně s tiskovým mluvčím nejdřív objasnili, proč nechytal Aleš Mandous, když jiný fotbalista na hostování, Filip Prebsl, proti Slavii za Mladou Boleslav nastoupil: „Celý týden měl zdravotní...

31. srpna 2025  9:06

Real zůstává stoprocentní, Mallorcu srazil Vinícius. Atlético dál marně čeká na výhru

Real Madrid vyhrál i třetí zápas v nové sezoně španělské fotbalové ligy, i když s Mallorcou doma překvapivě prohrával. O vítězství 2:1 rozhodl gólem v 38. minutě Vinícius Júnior. Atléticu Madrid se...

30. srpna 2025  23:51

Chytil o Tvrdíkově upřímnosti: I s přítelkyní to máte někdy horší. Kouč mu poradil fígl

Lepší odpověď na to, co se kolem něj v minulém týdnu strhlo, ani dát nemohl. Slávistický fotbalista Mojmír Chytil se po nepříjemném vzkazu přes média klidně mohl urazit nebo snad trucovat. Místo toho...

30. srpna 2025  23:43

Ml. Boleslav - Slavia 1:3, hosty přibrzdila opakovaná penalta, rozhodl Chaloupek

Slávističtí fotbalisté třetí ligovou ztrátu v sezoně nedovolili. V Mladé Boleslavi sice přišli o vedení kvůli opakované penaltě, kterou proměnil Vojta, nakonec však díky trefám Chaloupka a Schranze...

30. srpna 2025  21:58,  aktualizováno  22:41

Zaplaťpánbůh za bod. Ale i přes trable týmu jsme chtěli víc, řekl Kadlec po remíze

Do konce už moc času nezbývalo. Běžela 86. minuta sobotního utkání v Pardubicích, když se při rohu odpoutal od pardubického stopera Noslina a následně z pravé strany propálil brankáře Šeráka. Adam...

30. srpna 2025  22:04

Krejčí sledoval z lavičky prohru Wolves. United ustáli drama, slaví také Chelsea

Na debut v novém působišti si musí ještě počkat. Český obránce Ladislav Krejčí strávil utkání Wolverhamptonu s Evertonem na lavičce, odkud sledoval porážku 2:3. Chelsea na úvod sobotního programu...

30. srpna 2025  13:36,  aktualizováno  21:01

Fotbalové přestupy ONLINE: Kofod bude Spartě dlouho chybět, Slavia hlásí posilu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

30. srpna 2025  20:57

