ONLINE: Liberec - Plzeň 0:0, potvrdí hosté stoupající formu i na severu Čech?

Plzeň po úvodní přesvědčivé výhře v Pardubicích (5:1) třikrát za sebou ztratila a její menší krize vyvrcholila porážkou na Dukle. Pak se ale zvedla v dohrávce s Mladou Boleslaví, kterou rozstřílela 5:0, a naposledy zdolala i Karvinou.
Liberec má sedm bodů, tedy o čtyři méně než Plzeň, a prohrál tři z posledních čtyř zápasů. Před týdnem si neporadil s nováčkem ze Zlína (0:1).
T. Koubek - J. Koželuh, Š. Gabriel, A. N’Guessan, A. Kayondo - V. Stránský, M. Icha, P. Hodouš, M. Hlavatý, A. Soliu - L. Mašek
M. Jedlička - J. Paluska, S. Markovič, V. Jemelka - A. Memič, L. Červ, T. Ladra, C. Souaré - D. Višinský, M. Vydra, C. Kabongo
P. Juliš, A. Ghali, P. Dulay, F. Špatenka, J. Musil, L. Pešl, D. Plechatý, L. Masopust, J. Mikula, E. Mahmič, L. Letenay
M. Doski, A. Zeljkovič, F. Wiegele, J. Bello, J. Panoš, P. Adu, M. Tvrdoň, M. Havel, M. Valenta