ONLINE: Karviná - Teplice, domácí pokukují po elitní šestce, soupeř potřebuje vzpruhu

Autor:
Sledujeme online   16:25
Když vyhrají, klidně mohou karvinští fotbalisté pomýšlet na vstup do nejlepší šestky. V sedmém kole Chance Ligy doma hostí Teplice, které padly třikrát v řadě. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 17 hodin.

Karvinský Samuel Šigut (vlevo) a teplický Ladislav Krejčí po tom, co v zimě posílili své týmy, nastoupili v základní sestavě. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Karviná v minulé sezoně překvapila, když se pohledným fotbalem držela v horní polovině tabulky a podobně pokračuje pod trenérem Martinem Hyským i v té aktuální.

S devíti body je sedmá, ale ty těžší zkoušky teprve přijdou.

Porazila zatím Duklu, Hradec a Baník, který je uprostřed pohárů bez formy. Padla s nováčkem ze Zlína, s Bohemians i v Plzni. Teď může zabrat proti Teplicím, které ale potřebují vzpruhu.

V lize se neradovaly třikrát za sebou, nestačily na Slavii, Slovácko a Jablonec. Obzvlášť utkání v Uherském Hradišti bylo smolné, když hosté ještě tři minuty před koncem vedli.

Teplice by rády navázaly na domácí vítězství 3:0 nad Bohemians, což je zatím jejich jediný bodový zápis. Uspějí v Karviné?

Chance Liga 2025/2026
30. 8. 2025 17:00
Karviná : Teplice 0 : 0
()
Sestavy:
J. Lapeš - J. Chytrý, S. Camara, D. Krčík, A. Labík - D. Planka, S. Boháč, D. Samko, A. Bužek, E. Singhateh - A. Gning
Sestavy:
M. Trmal - D. Danihel, D. Halinský, J. Jakubko, M. Riznič - M. Bílek, R. Jukl, D. Trubač, D. Večerka - M. Pulkrab, B. Nyarko
Náhradníci:
O. Mrózek, S. Šigut, J. Fleišman, F. Vecheta, V. Neuman, A. Traoré, E. Ayaosi, P. Kačor, L. Ezeh, R. Štorman
Náhradníci:
L. Mareček, L. Krejčí, R. Sedláček, J. Cykalo, M. Náprstek, R. Ludha, N. Audinis, J. Auta
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 6 5 1 0 13:6 16
2. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 12:4 14
3. FC ZlínZlín 6 4 1 1 9:5 13
4. FK JablonecJablonec 6 3 3 0 7:3 12
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 3 2 1 14:6 11
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 4:3 10
7. MFK KarvináKarviná 6 3 0 3 8:7 9
8. FC Slovan LiberecLiberec 6 2 1 3 8:9 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 6 1 2 3 7:10 5
11. FK Dukla PrahaDukla 6 1 2 3 5:8 5
12. 1. FC SlováckoSlovácko 6 1 2 3 4:7 5
13. FC Baník OstravaOstrava 4 1 1 2 4:4 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
15. FK TepliceTeplice 5 1 0 4 5:9 3
16. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 5:14 1
Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

Fotbalové přestupy ONLINE: Woltemade je v Newcastlu. Rigo podepsal smlouvu se Stoke

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

ONLINE: Pardubice - Bohemians, domácí doufají ve zlepšení i první výhru

Sledujeme online

Pardubičtí fotbalisté hostí v sedmém kole Chance Ligy pražské Bohemians. Zatím na první tříbodový zisk čekají, povede se jim poprvé pod novým majitelem uspět? Utkání sledujte v podrobné online...

30. srpna 2025  16:30

ONLINE: Slovácko - Jablonec, potvrdí neporažení hosté roli favorita?

Sledujeme online

Jablonečtí fotbalisté obrali o body elitní trojku Spartu, Plzeň i mistrovskou Slavii, v úvodních šesti kolech neprohráli. Potvrdí formu i na Slovácku, které se spíš trápí? Utkání 7. kola Chance ligy...

30. srpna 2025  16:20

ONLINE: Krejčí v prvním zápase začíná na lavičce, Chelsea si poradila s Fulhamem

Sledujeme online

Je to očekávaná událost třetího kola. Zahraje si český obránce Ladislav Krejčí poprvé v Premier League za Wolverhampton? Začíná mezi náhradníky, Chelsea na úvod sobotního programu v městském derby...

30. srpna 2025  13:36,  aktualizováno 

Program Ligy mistrů: Slavia začíná doma proti Bodö/Glimt. Barcelonu má až v lednu

Start doma v Edenu proti norskému Bodö/Glimt, konec v závěru ledna na Kypru s tamním Pafosem. Fotbalisté Slavie znají jízdní řád Ligy mistrů. Kdy přijede Arsenal? A kdy Barcelona?

30. srpna 2025  12:21,  aktualizováno  15:55

Woltemade přestoupil ze Stuttgartu do Newcastlu za více než dvě miliardy korun

Německý fotbalový reprezentant Nick Woltemade přestoupil ze Stuttgartu do Newcastlu. Anglický klub za něj zaplatí rekordní částku, odstupné se s bonusy může vyšplhat až na 90 milionů eur (2,2...

30. srpna 2025  12:46

Věříte, že mi fotbal nechybí? Dočkal o Spartě, správných magorech a vůli

Premium

Baví ho Sparta, která znovu dostává šmrnc a zahraje si Konferenční ligu. Těší ho synové, jež vozí na tréninky Dukly. Vychutnává si svobodu, kterou si pro sebe urval, když před třemi lety ukončil...

30. srpna 2025

Potvrzeno: Rigo přestoupil z Baníku do Stoke. Smlouvu má na čtyři roky

Slovenský záložník Tomáš Rigo přestoupil z Baníku Ostrava do Stoke City. Třiadvacetiletý fotbalista podepsal s týmem lídra druhé anglické ligy smlouvu na čtyři roky.

30. srpna 2025  11:50

Janošek o pozici náhradníka: Nejhorší by bylo chodit kyselý a nadávat

Fotbalistům Sigmy Olomouc často scházel i ve dvojzápasu kvalifikace o Evropskou ligu proti Malmö rychlejší první dotek a kreativita. Jestli ji někdo v týmu pracantů má v noze, je to Dominik Janošek....

30. srpna 2025  9:15

POHLED: Uličník Chorý v české nominaci. Haškův risk, ale i nutnost

Kdo ví, jak dlouho se rozhodoval. Možná pár dní, možná jen chviličku. A třeba taky vůbec. Na Ivanu Haškovi, trenérovi fotbalové reprezentace, nepoznáte, jak moc mu vrtalo hlavou, jestli tentokrát...

30. srpna 2025  9:12

Expert Levý: Neshazujme výkony Zlína. Slovácko? Prešovský beton!

Že jsou fotbalisté Zlína po šesti kolech třetí za pražskými „S“ ho překvapuje jako všechny ostatní. Stejně tak expert Stanislav Levý nečekal, že Slovácko posbírá jenom pět bodů.

30. srpna 2025

S Bohemkou chceme urvat první vítězství, burcuje pardubický Noslin

Fotbalisté Pardubic už zase mají dvojici stoperů, o niž se opírali v minulé sezoně — což je pro ně bezpochyby výborná zpráva. Před týdnem ve slávistickém Edenu, kde Východočeši nakonec po obstojném...

30. srpna 2025  6:44

