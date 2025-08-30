ONLINE: Karviná - Teplice, domácí pokukují po elitní šestce, soupeř potřebuje vzpruhu

Karviná v minulé sezoně překvapila, když se pohledným fotbalem držela v horní polovině tabulky a podobně pokračuje pod trenérem Martinem Hyským i v té aktuální.
S devíti body je sedmá, ale ty těžší zkoušky teprve přijdou.
Porazila zatím Duklu, Hradec a Baník, který je uprostřed pohárů bez formy. Padla s nováčkem ze Zlína, s Bohemians i v Plzni. Teď může zabrat proti Teplicím, které ale potřebují vzpruhu.
V lize se neradovaly třikrát za sebou, nestačily na Slavii, Slovácko a Jablonec. Obzvlášť utkání v Uherském Hradišti bylo smolné, když hosté ještě tři minuty před koncem vedli.
Teplice by rády navázaly na domácí vítězství 3:0 nad Bohemians, což je zatím jejich jediný bodový zápis. Uspějí v Karviné?
J. Lapeš - J. Chytrý, S. Camara, D. Krčík, A. Labík - D. Planka, S. Boháč, D. Samko, A. Bužek, E. Singhateh - A. Gning
M. Trmal - D. Danihel, D. Halinský, J. Jakubko, M. Riznič - M. Bílek, R. Jukl, D. Trubač, D. Večerka - M. Pulkrab, B. Nyarko
O. Mrózek, S. Šigut, J. Fleišman, F. Vecheta, V. Neuman, A. Traoré, E. Ayaosi, P. Kačor, L. Ezeh, R. Štorman
L. Mareček, L. Krejčí, R. Sedláček, J. Cykalo, M. Náprstek, R. Ludha, N. Audinis, J. Auta