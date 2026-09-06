ONLINE: Jablonec - Liberec, kdo ovládne podještědské derby?

Jablonec má o zápas méně, protože si odkládal duel s Baníkem kvůli předkolům v Konferenční lize, které zvládl, a zahraje si základní fázi pohárové soutěže číslo tři.
V lize získal z pěti zápasů deset bodů, naposledy však ztratil na Bohemians (1:1) a předtím nezvládl utkání v Teplicích (0:2). Nakopne se v derby?
Proti je rozjetý Liberec, který naposledy doma porazil 2:0 Hradec Králové. V lize ztratil zatím dvakrát, za remízu 1:1 se Slavií a po porážce 0:1 s Teplicemi, při níž dohrával v devíti hráčích.
J. Hanuš - M. Cedidla, D. Pavlovič, N. Tekijaški - V. Čanturišvili, S. Nebyla, R. Sedláček, J. Sláma - J. Suchan, S. Alioum, L. Jawo
T. Koubek - J. Koželuh, A. Drakpe, L. Hůlka, A. Kayondo - F. Faye, L. Masopust, J. Mikula - P. Hodouš, L. Mašek, V. Kušej
F. Vecheta, A. Růsek, J. Chramosta, D. Souček, F. Zorvan, F. Novák, M. Polidar, N. Okeke, D. Hollý, K. Mihelak, H. Ahl
V. Stránský, L. Pešl, Q. Zyba, M. Lexa, A. Bužek, P. Juliš, A. Soliu, V. Baboula, P. Dulay, J. Musil, E. Marsetič