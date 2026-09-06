Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Hradec - Sparta, debut pro hostujícího Hoevera, domácí i s Čvančarou

Autor:
Sledujeme online   17:09

Tomáš Čvančara v dresu Mönchengladbachu. | foto: Profimedia.cz

Ze šesti ligových zápasů zatím sparťanští fotbalisté získali jen polovinu možných bodů. V sedmém kole hrají v Hradci Králové, za který po po návratu ze zahraničí proti svému bývalému klubu nastupuje útočník Tomáš Čvančara. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

Další ztrátu už sparťané nechtějí dopustit.

Naposledy prohráli domácí pražské derby jasně 0:3, čímž jim vedoucí Slavia odskočila už na pět bodů. V lize sparťané padli ještě v Mladé Boleslavi (0:2) a na Zbrojovce Brno (1:3).

Teď je čeká další složitý venkovní zápas.

Kouč Priske do něj poprvé posílá pravého obránce Hoevera, posilu z anglického Wolverhamptonu. Vlevo je místo nemocného Ryneše univerzál Zelený, do středu pole se vrací Irving.

Domácí Hradec po náročných pohárových předkolech zatím vítězství nesbírá. V posledním týdnu nastoupil dvakrát, nejdříve podlehl 0:2 libereckému Slovanu, ve středu pak nestačil na Zbrojovku (0:1). Předtím odehrál náročné prodloužení s řeckým Panathinaikosem v závěrečném předkole Konferenční ligy, z něhož vypadl po výsledcích 2:2 a 1:2.

Nastartuje se proti Spartě? Nebo si už hosté tři body znovu utéct nenechají?

Chance Liga 2026/2027
6. 9. 2026 18:00
Hradec Kr. : Sparta
()
Sestavy:
Sestavy:
Náhradníci:
Náhradníci:
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

7. kolo

5. kolo

8. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

4. kolo

7. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
2. FC Slovan LiberecLiberec 7 5 1 1 10:4 16
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 4 2 0 15:6 14
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
5. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 7 4 1 2 10:9 13
7. FK JablonecJablonec 6 3 1 2 7:6 10
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 2 3 1 14:12 9
9. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
10. FC Baník OstravaOstrava 6 3 0 3 4:10 9
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 2 1 2 4:5 7
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 1 3 2 6:9 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 7 1 1 5 6:16 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 7 0 3 4 5:12 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 7 0 0 7 6:16 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

OBRAZEM: Miliardoví hráči i talenti z MS. Podívejte se na největší přestupy léta

Argentinský záložník Enzo Fernández po vyloučení ve finále se Španělskem.

Další letní přestupové období už je minulostí. Nepřekvapí, že nejvíce peněz opět utratily týmy v anglické fotbalové lize, konkrétně tři a půl miliardy liber (takřka sto miliard korun). Ale co...

Transparent v derby přál klidný odpočinek válečnému zločinci, Sparta se distancuje

Sparťanští fanoušci před derby proti Slavii

Zbývalo nějakých patnáct minut do konce pražského derby, když se za bránou, kde sídlí nejaktivnější příznivci fotbalové Sparty, objevil transparent se srbskou vlajkou a jasným vzkazem: „RIP Generál“....

Fotbalové přestupy ONLINE: Šiler jde do Portugalska, Vardy si prodloužil kariéru

Sledujeme online
Teplický útočník Radek Šiler (vpravo) a Vlasij Sinjavskij ze Slovácka

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

Slavia - Zbrojovka 4:0, mistr si pomohl penaltou, v závěru už to byla exhibice

Sestřih zápasu
Útočník Tomáš Chorý ze Slavie se raduje z gólu.

Souboj o první místo ve fotbalové lize vyzněl jasně pro mistra. Slavia v 7. kole porazila Zbrojovku Brno 4:0, když dva góly dal Chorý, jednou se trefili střídající Ayaosi a Jurásek. Pro nováčka je to...

Jablonec - Liberec 1:2 podještědské derby ovládli hosté, rozhodl Kušej

Liberecký záložník Lukáš Masopust (vpravo) se snaží zastavit Sebastana Nebylu z...

Bronislav Fodrek slaví premiérový triumf v podještědském derby. Fotbalisté Liberce v neděli uspěli v sedmém kole Chance Ligy na hřišti jabloneckých rivalů. Góly padaly až po změně stran, vítěznou...

6. září 2026  14:45,  aktualizováno  17:24

ONLINE: Manchester United v závěru přišel o vedení na Evertonu, teď londýnské derby

Sledujeme online
Euforie v Liverpoolu. Hráči Evertonu vyrovnali zápas s Manchesterem United v...

Nedělní program anglické Premier League nabízí dvě utkání. Manchester United na hřišti Evertonu sahal po třech bodech, v šesté minutě ale srovnal domácí Maitland-Niles. Od 17.30 je na programu...

6. září 2026  14:50,  aktualizováno  17:22

ONLINE: Hradec - Sparta, debut pro hostujícího Hoevera, domácí i s Čvančarou

Sledujeme online
Tomáš Čvančara v dresu Mönchengladbachu.

Ze šesti ligových zápasů zatím sparťanští fotbalisté získali jen polovinu možných bodů. V sedmém kole hrají v Hradci Králové, za který po po návratu ze zahraničí proti svému bývalému klubu nastupuje...

6. září 2026  17:09

Zlín - Teplice 1:3, prvním gólem v týmu rozhodl Zlatohlávek. Domácí dál bez bodu

Aktualizujeme
Hráči Teplic slaví gól na hřišti Zlína.

Po sedmi kolech jsou stále bez bodu a krčí se na dně tabulky. Situace fotbalového Zlína začíná být kritická, v neděli na domácím hřišti podlehli Teplicím 1:3. První soutěžní gól v dresu Severočechů...

6. září 2026  14:55,  aktualizováno  17:02

Fotbalové přestupy ONLINE: Šiler jde do Portugalska, Vardy si prodloužil kariéru

Sledujeme online
Teplický útočník Radek Šiler (vpravo) a Vlasij Sinjavskij ze Slovácka

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

5. září 2026,  aktualizováno  6. 9. 16:51

Krejčí se ve druhé anglické lize uvedl gólem. Wolves to stačilo na remízu

Obránce Wolverhamptonu Ladislav Krejčí slaví gól.

Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí hned při premiérovém startu v druhé anglické lize skóroval a přispěl k remíze Wolverhamptonu na hřišti Birminghamu City 2:2. Do zápasu 5. kola...

6. září 2026  16:13

Šest poškozených vozů, rozbitá okna. Zbrojováci zničili vlak, který sami vypravili

Fanoušci Zbrojovky poničili vlak, který je vezl na utkání se Slavií. (5. září...

Utržená umyvadla či rozbité držáky papírových ručníků ve slávistickém Edenu nestačily. Příznivci fotbalové Zbrojovky pokračovali ve svém výtržnictví také ve vlaku cestou zpátky do Brna. Poškozeno má...

6. září 2026  15:54

Budu kandidovat! Kritizovaný Infantino se znovu hodlá ucházet o pozici šéfa FIFA

Gianni Infantino.

Gianni Infantino se navzdory masivní kritice kvůli plánu prodat soukromým investorům část práv z fotbalového mistrovství světa hodlá příští rok ucházet o znovuzvolení na post předsedy Mezinárodní...

6. září 2026  15:41

Boleslav - Baník 4:0, domácí udělili hostům lekci z produktivity a jdou na druhé místo

Sestřih zápasu
Solomon John z Mladé Boleslavi slaví gól v zápase se Slováckem.

Fotbalisté domácí Mladé Boleslavi v sezoně ještě neprohráli, což platí i po sedmém kole české nejvyšší soutěže. Proti ostravskému Baníku slavili hned čtyřikrát, dvakrát se trefil Šubert, po pauze...

6. září 2026  12:45,  aktualizováno  14:58

Příbram je dál neporažená, na Žižkově remizovala 1:1. Oba góly dal Baafi

Momentka z utkání Jihlava vs. Příbram ve 3. kole Chance Národní ligy.

Fotbalisté Příbrami v 7. kole druhé ligy remizovali v Praze s Žižkovem 1:1. Oba góly vstřelil Maximilian Baafi, německý ofenzivní univerzál si nejprve v 26. minutě dal vlastní branku a po změně stran...

6. září 2026  14:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jestli to byl ofsajd, od toho je rozhodčí. Já ho mávat nebudu, řekl Šustr

Trenér pražské Dukly Pavel Šustr dává pokyny svým svěřencům.

Pošesté za sebou fotbalisté Slezského FC Opava v národní lize nezvítězili. V sobotním sedmém kole prohráli s Duklou Praha 1:2 gólem Siefa Ali Hindiho zavánějícím ofsajdem z 87. minuty.

6. září 2026  14:33

Derby žen ovládla Slavia. Na Letné porazila Spartu, k vidění byl kuriózní gól

Sparta doma hostila v derby žen Slavii.

První derby žen v nové sezoně ovládly fotbalistky Slavie. Góly padaly až ve druhém poločase a všechny po standardních situacích. Nejdřív se prosadila ve 49. minutě kapitánka Sparty Bartoňová, ale...

6. září 2026  13:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.