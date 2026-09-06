ONLINE: Hradec - Sparta, debut pro hostujícího Hoevera, domácí i s Čvančarou

Další ztrátu už sparťané nechtějí dopustit.
Naposledy prohráli domácí pražské derby jasně 0:3, čímž jim vedoucí Slavia odskočila už na pět bodů. V lize sparťané padli ještě v Mladé Boleslavi (0:2) a na Zbrojovce Brno (1:3).
Teď je čeká další složitý venkovní zápas.
Kouč Priske do něj poprvé posílá pravého obránce Hoevera, posilu z anglického Wolverhamptonu. Vlevo je místo nemocného Ryneše univerzál Zelený, do středu pole se vrací Irving.
Domácí Hradec po náročných pohárových předkolech zatím vítězství nesbírá. V posledním týdnu nastoupil dvakrát, nejdříve podlehl 0:2 libereckému Slovanu, ve středu pak nestačil na Zbrojovku (0:1). Předtím odehrál náročné prodloužení s řeckým Panathinaikosem v závěrečném předkole Konferenční ligy, z něhož vypadl po výsledcích 2:2 a 1:2.
Nastartuje se proti Spartě? Nebo si už hosté tři body znovu utéct nenechají?