ONLINE: Artis - Plzeň 0:0, hosté vstoupili do zápasu lépe, šanci ale chytá Stoppen

Plzeň zatím vyhrála jediný ligový zápas, naposledy už pod vedením trenéra Kováče překvapivě pouze remizovala doma 1:1 se Slováckem.
Artis je jen o dva body za ní, před týdnem totiž porazil trápící se Pardubice 2:1.
T. Stoppen - D. Preisler, D. Plechatý, K. Pojezný, E. Fully - N. Glossoa, A. Labík, A. Alégué, S. Komljenovic, Papalelé - E. Ndiaye
F. Wiegele - F. Prebsl, D. Vavro, S. Dweh - A. Memič, L. Červ, P. Hrošovský, M. Doski - C. Souaré, D. Višinský, P. Adu
A. Carlén, D. Sarapata, D. Toula, I. Fomba, J. Borek, Š. Harazim, A. Petrák, V. Vukadinovič, J. Fulnek, D. Šimek, M. Pospíšil
B. Faal, S. Pirgič, T. Pališčák, A. Sojka, D. Ťapaj, S. Lawal, M. Toure, C. Kabongo, J. Panoš, A. Gabriel, T. Ladra