ONLINE: Zlín - Liberec, udrží se nováček na špici ligové tabulky?

Zlínu se zatím po návratu do první ligy nadmíru daří. Třikrát zvítězil, jednou remizoval a poprvé prohrál až v uplynulém kole na půdě Olomouce, kde navíc většinu času bránil v oslabení bez vyloučeného Černína.
To Liberec vstoupil do sezony o poznání rozpačitěji a v úvodních pěti kolech získal sedm bodů, naposledy doma nestačil na Spartu (0:2), když také dohrával v deseti – červenou kartu obdržel Kayondo.
S. Dostál - M. Kopečný, J. Kolář, A. Křapka, M. Fukala - J. Didiba, C. Nombil, M. Pišoja, M. Cupák, J. Kalabiška - T. Poznar
T. Koubek - J. Mikula, Š. Gabriel, A. N’Guessan, P. Hodouš - V. Stránský, M. Hlavatý, A. Ghali, A. Soliu, L. Mašek - L. Letenay
D. Machalík, M. Koubek, Z. Načkebija, T. Ulbrich, S. Belaník, A. Lopes, S. Petruta, L. Bránecký, S. Kanu, T. Hellebrand
L. Pešl, J. Koželuh, M. Icha, P. Dulay, F. Špatenka, I. Krajčírik, P. Juliš, D. Plechatý, E. Mahmič