ONLINE: Zlín - Liberec, udrží se nováček na špici ligové tabulky?

Před týdnem poprvé prohráli, přesto se stále zlínští fotbalisté drží na špici ligové tabulky. V 6. kole doma vyzvou Liberec, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Fotbalisté Zlína slaví gól do sítě Mladé Boleslavi. | foto: ČTK

Zlínu se zatím po návratu do první ligy nadmíru daří. Třikrát zvítězil, jednou remizoval a poprvé prohrál až v uplynulém kole na půdě Olomouce, kde navíc většinu času bránil v oslabení bez vyloučeného Černína.

To Liberec vstoupil do sezony o poznání rozpačitěji a v úvodních pěti kolech získal sedm bodů, naposledy doma nestačil na Spartu (0:2), když také dohrával v deseti – červenou kartu obdržel Kayondo.

Chance Liga 2025/2026
23. 8. 2025 17:00
Zlín : Liberec 0 : 0
()
Sestavy:
S. Dostál - M. Kopečný, J. Kolář, A. Křapka, M. Fukala - J. Didiba, C. Nombil, M. Pišoja, M. Cupák, J. Kalabiška - T. Poznar
Sestavy:
T. Koubek - J. Mikula, Š. Gabriel, A. N’Guessan, P. Hodouš - V. Stránský, M. Hlavatý, A. Ghali, A. Soliu, L. Mašek - L. Letenay
Náhradníci:
D. Machalík, M. Koubek, Z. Načkebija, T. Ulbrich, S. Belaník, A. Lopes, S. Petruta, L. Bránecký, S. Kanu, T. Hellebrand
Náhradníci:
L. Pešl, J. Koželuh, M. Icha, P. Dulay, F. Špatenka, I. Krajčírik, P. Juliš, D. Plechatý, E. Mahmič
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 5 4 1 0 10:4 13
2. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 9:3 11
3. FC ZlínZlín 5 3 1 1 8:5 10
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
5. FK JablonecJablonec 5 2 3 0 6:3 9
6. MFK KarvináKarviná 5 3 0 2 7:5 9
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 2 2 1 12:5 8
8. FC Slovan LiberecLiberec 5 2 1 2 8:8 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
11. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
13. FK TepliceTeplice 4 1 0 3 5:8 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
